Эксперты назвали 7 способов, как люди скрывают свою неверность

Неверность может быть очень болезненной и разрушительной в отношениях, она убивает доверие в паре и может привести к токсичному поведению, обману, манипуляциям. Причем измену иногда трудно обнаружить, потому что люди, которые ее совершают, пытаются скрывать это и держать своих партнеров в состоянии незнания или сомнений.

Эти стратегии необязательно будут одинаковыми во всех отношениях, но некоторые из них являются индикаторами того, что что-то таки происходит. А значит, что необходимо провести анализ отношений и важную и, вероятно, сложный разговор в паре.

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7 способов, как люди скрывают измену

Используют рассудительность. В Psychology Today указано, что исследование 2022 года показало, какие стратегии используют изменники, чтобы скрыть то, что они делают. И главной из них является использование рассудительность. Это о встречах с кем-то в отдаленном месте или там, где их никто не знает, в оправданиях, которые имеют достоверность и вес, или в использовании времени, когда они знают, что их партнеры в отъезде и не скоро вернутся.

В Psychology Today указано, что исследование 2022 года показало, какие стратегии используют изменники, чтобы скрыть то, что они делают. И главной из них является использование рассудительность. Это о встречах с кем-то в отдаленном месте или там, где их никто не знает, в оправданиях, которые имеют достоверность и вес, или в использовании времени, когда они знают, что их партнеры в отъезде и не скоро вернутся. Удаляют цифровые доказательства. Еще одна важная стратегия – никогда не оставлять доказательств, которые могут найти партнеры, особенно в электронных письмах, на телефонах или других устройствах. Это об удалении сообщений, фотографий или разговоров, осторожное пользование социальными сетями или о просьбе к людям, с которыми происходит измена, не писать и не отправлять сообщения на личные телефоны.

Еще одна важная стратегия – никогда не оставлять доказательств, которые могут найти партнеры, особенно в электронных письмах, на телефонах или других устройствах. Это об удалении сообщений, фотографий или разговоров, осторожное пользование социальными сетями или о просьбе к людям, с которыми происходит измена, не писать и не отправлять сообщения на личные телефоны. На все есть пароль. Мы все защищаем свои телефоны и устройства паролями, но человек, который совершает измену, доводит это до крайности. Он устанавливает сложные пароли на все устройства, которыми пользуется, не делится ими со своим партнером ни за что на свете, плюс никогда не оставляет свой телефон без присмотра.

Мы все защищаем свои телефоны и устройства паролями, но человек, который совершает измену, доводит это до крайности. Он устанавливает сложные пароли на все устройства, которыми пользуется, не делится ими со своим партнером ни за что на свете, плюс никогда не оставляет свой телефон без присмотра. Контроль информации. Изменники, как правило, контролируют информацию, которой делятся со своими партнерами, и делают это очень конкретно. Эксперты говорят, это контроль информации о том, как они проводят свое время, всегда имея чем оправдать время, проведенное вне дома. Также у них всегда есть оправдание для расходов, которые они осуществляют. А коммуникация точно не является открытой или понятной. Ведь нужно время и деньги для других отношений.

Это то, чего не следует делать, но о чем стоит знать / Фото bearfotos@freepik

Чрезмерное информирование. Bonobology пишет, что может быть наоборот, кто-то делится слишком большим объемом информации, потому что считает, что если он не скажет много, партнеры могут заподозрить, что что-то не так. Поэтому они дают слишком много деталей о своей деятельности или места, где они были.

Bonobology пишет, что может быть наоборот, кто-то делится слишком большим объемом информации, потому что считает, что если он не скажет много, партнеры могут заподозрить, что что-то не так. Поэтому они дают слишком много деталей о своей деятельности или места, где они были. Больше интереса к партнеру. Это может показаться странным, ведь демонстрация привязанности обычно является хорошим знаком, но Psychology Today отмечает, что это также является способом сокрытия измены. Это используют, чтобы партнеры ничего не заподозрили. Обращать внимание надо на такие вещи, как неожиданно теплое отношение партнера, внезапное желание сделать все, о чем его попросили, или засыпание подарками.

Это может показаться странным, ведь демонстрация привязанности обычно является хорошим знаком, но Psychology Today отмечает, что это также является способом сокрытия измены. Это используют, чтобы партнеры ничего не заподозрили. Обращать внимание надо на такие вещи, как неожиданно теплое отношение партнера, внезапное желание сделать все, о чем его попросили, или засыпание подарками. Они защищаются, когда их спрашивают. Предатели могут обиженно реагировать на вопросы партнера, менять рассказ, чтобы обвинить партнера в измене, или заставить его поверить, что это все выдумки и что это проблема неуверенности в завтра.

Заметим, что, конечно, можно найти способ простить, исцелить и спасти отношения. Но для этого нужно взять на себя ответственность, признать ошибки и быть готовым работать вместе, чтобы найти способ двигаться вперед и восстановить связь.

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