Не лише про секс: 8 типів близькості, які мають бути у ваших стосунках

Коли ми кажемо близькість, то часто асоціації саме з сексуальною її стороною. Насправді у стосунках буває значно більше видів близькості. І було б чудово, якби вони були притаманні вашій парі.

Близькість у стосунках буває різних типів. Це може бути глибокий емоційний, фізичний та інтелектуальний зв'язок між людьми. Цікаво, що існують різні виміри близькості, і її можна відчувати 8 різними способами.

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Ось деякі типи близькості, які часто зустрічаються у стосунках, і які ти, можливо, також зможеш ідентифікувати у своїй парі. Гортай далі, щоб дізнатися більше.

1. Емоційна близькість

Цей тип близькості передбачає обмін почуттями, думками та вразливими місцями з твоєю партнеркою. Він охоплює здатність довіряти, співпереживати та підтримувати один одного на емоційному рівні.

2. Фізична близькість

Фізична близькість – це близькість і прихильність, виражена через фізичний дотик. Вона включає поцілунки, обійми, тримання за руки, притискання та сексуальну близькість.



Обійми – один з типів близькості у парі / Фото Racool_studio

3. Інтелектуальна близькість

Цей тип близькості полягає у глибоких розмовах, обміні ідеями та стимулюванні розуму один одного.

4. Духовна близькість

Духовна близькість полягає у спільному дослідженні та обговоренні питань віри, переконань, мети та сенсу життя.

5. Близькість на основі досвіду

Цей тип близькості полягає у створенні спільного досвіду та спільних спогадів. Йдеться про участь у заходах та пригодах у парі, які сприяють відчуттю єдності.

6. Рекреаційна близькість

Тут близькість полягає в тому, щоб насолоджуватися дозвіллям і розважатися разом. Це охоплює ігри, подорожі або участь у рекреаційних заходах, які сприяють зближенню.



Спільні подорожі – частина рекреаційної близькості / Фото marymarkevich

7. Творча близькість

Цей вид близькості полягає у співпраці та спільному вираженні творчих здібностей. Це може включати спільне приготування їжі, створення творів мистецтва, танці, письмо чи будь-яку іншу форму спільного творчого самовираження.

8. Сексуальна близькість

Це фізичне вираження любові, бажання і пристрасті між партнерами, а також вивчення потреб і меж один одного.

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Різні люди мають різні пріоритети, і всі ми переживаємо близькість по-різному. Дуже важливо, щоб ти спілкувався та розумів, що потрібно твоїй партнерці, і відповідно зближувався, поважаючи її кордони. Який тип близькості ти мав можливість переживати у своїх наявних стосунках? Маємо надію, що кожен із них.