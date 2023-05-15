Сімейна терапія дійсно може бути дуже корисною для тих, хто перебуває на межі відчуження. Але є кілька речей, які можуть шокувати пари. Ось кілька нюансів, які кожна пара повинна знати, перш ніж почати терапію.

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1. Терапія – це зобов'язання

Терапія для пар – це не одноразове рішення. Вона вимагає багато часу, зусиль і бажання працювати над проблемами. Важливо бути відданим процесу та готовим докласти зусиль для покращення ваших стосунків. Якщо ти не впевнений, чи хочеш докладати зусиль для порятунку стосунків, тоді немає сенсу.

2. Терапевти нейтральні

Ти не можеш очікувати, що терапевт стане на твій бік. Терапія для пар не полягає в тому, щоб ставати на чийсь бік або звинувачувати когось одного в проблемах у стосунках. Терапевт – нейтральна сторона, яка допомагає обом партнерам пропрацювати свої проблеми та знайти рішення, які підійдуть обом.



Терапевти завжди дотримуються нейтралітету / Фото freepik

3. Може бути незручно

Звернутися до терапевта означає підняти складні емоції та вести незручні розмови заради розв'язання ваших проблем у шлюбі. Важливо бути відкритим і чесним зі своїм партнером і терапевтом щодо своїх почуттів, навіть якщо спочатку тобі буде дискомфортно. Зрозумій, що це перший крок до розв'язання проблем.

4. Може бути домашнє завдання

Ваш терапевт може давати вам обом домашні завдання для виконання в перервах між сеансами. Ці завдання можуть включати такі речі, як практика комунікативних навичок або проведення якісного часу разом. Важливо виконувати ці завдання, щоб побачити прогрес у ваших стосунках. Це допоможе тобі і твоїй партнерці зблизитися на інтимному рівні.

5. Терапію можна закінчити

Терапія для пар може працювати не для всіх, і якщо вона не спрацювала для тебе, то це абсолютно нормально. Тобі просто потрібно обговорити з твоєю партнеркою і терапевтом, чому ти відчуваєш, що це не працює для тебе. Пам'ятай, що весь сенс терапії для пар полягає в тому, щоб бути чесним і прозорим щодо своїх почуттів.



На жаль, терапія не завжди може допомогти / Фото freepik

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Парна терапія – не чарівна таблетка. Під час візитів до терапевта потрібно бути чесними, відкритими та не боятися говорити про те, що тебе турбує. Лише таким чином вдасться виявити корінь проблеми та подолати її.

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