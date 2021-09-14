Абсолютно гола Ірина Сопонару вразила своїх підписників

Ірина Сопорану регулярно викладає пікантні фото на своєму інстаграмі. Цього разу зірка "Жіночого кварталу" знялася абсолютно голою. І цей кадр неабияк розбурхав користувачів мережі.

Ефектну світлину Ірині Сопонару зробила фотографка Оксана Шевчук. На ефектному фото актриса позує без одягу, прикриваючи голі груди руками. На це можна дивитися вічно!

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"Плід нашої з Оксаною Шевчук любові", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що кадр зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Сміливо та дуже сексуально";

"На заставку на телефоні поставлю";

"Дуже гарна";

"Дуже красиво та неочікувано";

"Просто вогонь";

"Дівчинко, легше. Ледь телефон не випав з рук";

"Фото просто офігенне";

"Дуже красива фігура";

"Я буквально поплив";

"Справжня богиня!".



Ірина Сопонару розбурхала мережу голим фото / Фото з інстаграму Сопонару

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