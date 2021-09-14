Абсолютно голая Ирина Сопонару поразила своих подписчиков

Ирина Сопорану регулярно выкладывает пикантные фото на своем инстаграме. На этот раз звезда "Женского квартала" снялась абсолютно голой. И этот кадр изрядно взбудоражил пользователей сети.

Эффектную фотографию Ирине Сопонару сделала фотограф Оксана Шевчук. На эффектном фото актриса позирует без одежды, прикрывая обнаженную грудь руками. На это можно смотреть вечно!

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"Плод нашей с Оксаной Шевчук любви", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что кадр собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Смело и очень сексуально";

"На заставку на телефоне поставлю";

"Очень хорошая";

"Очень красиво и неожиданно";

"Просто огонь";

"Девочка, полегче. Едва телефон не выпал из рук";

"Фото просто офигенное";

"Очень красивая фигура";

"Я буквально поплыл";

"Настоящая богиня!".



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