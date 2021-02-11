Адам Левайн показав своє тренування: які вправи виконує соліст Maroon 5

На своєму інстаграмі фронтмен Maroon 5 Адам Левайн показав фанатам, як відбуваються його домашні тренування. Тож кожен прихильник співака може побачити, як він підтримує себе у формі на карантині.

Ролик з основними моментами тренування Левайна також виклав його персональний тренер Остін Полен. На ньому можна побачити, як співак без футболки виконує складну серію рухів, починаючи підтягувань з тягарем. На кожну його ногу накинутий додатковий ланцюг, щоб ускладнити завдання.

Це цікаво Тренування Джейсона Стетхема: як наростити м'язи за допомогою 6-денної програми

Ми наголошуємо на тому, що

вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні швидко досягнути омріяних результатів!

Кліп показує щонайменше 2 різні тренування. На ньому також можна побачити, як Левайн виконує жим однією рукою на похилій лаві, щоб опрацювати верхню частину грудей.

Це велика основна робота, адже твоє тіло повинно боротися з тенденцією обертатися вниз і обертатися вгору при натисненні. Це добре для всіх, хто хоче використовувати вправу на тренуванні,

– зазначає фітнес-тренер Ебенезер Самуель.

Дивися, як Адам Левайн виконує вправи:

Левайн також виконує прогулянку фермера з парою гирі. За допомогою цієї вправи ти можеш отримати цілу низку переваг: від стійкості корпусу до сили захоплення.

Завершується ролик запаморочливими кардіовправами. Вони охоплюють стрибки на скакалці, а також роботу з лижним ергом. Вони гарантують, що виконавець у будь-який момент буде готовим вирушити в тур, віддаючи всього себе слухачам. Лиш би скоріше уся ця карантинна історія закінчилася.

Сам же Адам Левайн заслуговує на захват. 41-річний виконавець не лише у крутій фізичній формі. Він ще й підтримує її всіма силами, щоб зовсім не розкиснути через постійне сидіння вдома.

Читай також Дублер Кріса Гемсворта попросив виконавця ролі Тора припинити нарощувати м'язи