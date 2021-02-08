Джейсон Стетхем – один з тих акторів, яким вдалося стати еталоном для героїв бойовиків, бити прикладом, стріляти зі зброї та демонструвати міцні м'язи. Усього цього він досяг за допомогою інтенсивного тренувального плану. Кинь собі виклик і спробуй виконувати 6-денну програму нарощування м'язів Джейсона Стетхема!

У свої 53 роки Джейсон Стетхем перебуває у вражаючій формі. Ба більше: він виглядає значно краще, ніж більшість чоловіків, які удвічі молодші за нього. І не в останню чергу його зовнішній вигляд пов'язаний з фізичною активністю.

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Джейсон Стетхем домінує у жанрі бойовиків, як це свого часу робили Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне та Жан-Клод Ван Дамм. Звичайно ж, щоб досягнути бажаного результату, потрібно не лише багато тренуватися, а й дотримуватися збалансованої дієти та не забувати про повноцінний відпочинок.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні швидко досягнути омріяних результатів!

Експерти зауважують, що тобі не варто тренувати одні й ті ж м'язи щодня (це стає причиною перетренованості та стомлює тебе). Також добре відомо, що тобі потрібно виконувати певну кількість вправ на тиждень, щоб досягнути та підтримувати своєї цілі. Ось чому для Стетхема надзвичайно важливий 6-денний план тренувань.

Тренуючись протягом 6 днів, у тебе буде достатньо часу, щоб опрацювати кожну групу м'язів, залишивши при цьому достатньо часу для відпочинку. Він у цьому плані включає тренування інших м'язів. Усе це необхідно для підвищення загальної сили, витривалості, спалювання жиру та розвитку м'язових волокон.

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Що таке режим тренувань Джейсона Стетхема?

Тобі потрібно приділяти тренуванням 6 днів на тиждень, а також виділяти 1 повноцінний вихідний. Такий підхід дозволить досягнути максимального результату, а також отримати тіло як у Джейсона Стетхема.

Понеділок (тренувальна піраміда)

Розминка: 20 хвилин на гребному тренажері зі швидкістю 20 гребків на хвилину.

Відтискання (10 повторень)

Підтягування (10 повторень)

Присідання з власною вагою (10 повторень)

Станова тяга з жорсткими ногами (10 повторень)

Підйом ніг у висі (10 повторень)

Вівторок (груди та плечі)

Розминка: 20 хвилин на гребному тренажері зі швидкістю 20 гребків на хвилину.

Жим лежачи (10 повторень)

Армійський жим від плечей (10 повторень)

Підйом гантелей (10 повторень на кожну руку)

Відтискання на трицепс з гантелями (10 повторень)

Прогулянка фермера з гирею (10 повторень)

Утримання присідань з власною вагою (10 повторень)

Середа (інтервальне тренування)

Присідання з обтяженням (10 повторень)

Підтягування (10 повторень)

Відтискання з відхиленням (10 повторень)

Потужна чистка за допомогою планки (1 хвилина)

Коліна до ліктів (10 повторень)

Четвер (нижня частина тіла)

Розминка: 20 хвилин на гребному тренажері зі швидкістю 20 гребків на хвилину.

Присідання з власною вагою (10 повторень)

Присідання з обтяженням (10 повторень)

Станова тяга з жорсткими ногами (10 повторень)

Зворотні скручування (10 повторень)

П'ятниця (завершальне тренування)

Присідання спереду з вагою 120% твого тіла (20 повторень)

Кидання медбола (5 повторень)

Підтягування зі скакалкою (10 повторень)

Жим лежачи (10 повторень)

Кидання медбола (10 повторень)

Підтягування (15 повторень)

Кидання медбола (10 повторень)

Відтискання (15 повторень)

Кидання медбола (15 повторень)

Підтягування зі скакалкою (20 повторень)

Кидання медбола (20 повторень)

Субота:

Одна година бігу на свіжому повітрі.

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Спробуй тренуватися як Джейсон Стетхем. Його 6-денна програма дозволяє наростити м'язову масу, а також зробити тебе ще сильнішим і витривалішим!