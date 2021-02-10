На карантині Кріс Гемсворт не надто нудьгував. Він щодня працював над своїм тілом, нарощуючи м'язи. І саме вони стали головним болем дублера, актора й особистого тренера Боббі Голланда Хантона. Каскадер зізнався, що не може дочекатися, коли виконавець ролі Тора припинить тренуватися настільки багато!

В інтерв'ю подкасту Fitzy and Wippa каскадер Тора Боббі Голланд Хантон розповів про те, що не встигає за прогресом Кріса Гемсворта. Актор настільки захопився нарощуванням м'язів для зйомок у фільмі "Тор: Кохання і грім", який запланований на 2022 рік, що його дублер просто не знає, що з цим робити.

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Я багато тренуюся з ним, ми тренуємося весь час, дотримуємося однієї дієти та виконуємо одні й ті ж вправи. Я ніколи не бачив його таким великим, тому мені також потрібно бути більшим, ніж будь-коли, що є проблемою, з якою я борюся,

– розповів він.

Кріс Гемсворт продовжує безупинно тренуватися

Ба більше: поки усі захоплюються рельєфом Кріса Гемсворта, Боббі Голланд Хантон думає, що йому ще потрібно зробити, щоб наздогнати Тора. Він також зауважив, що не так уже й просто ходити з усією цією горою м'язів.

Зазначимо, що Хантон – каскадер Гемсворта протягом багатьох років. Саме він відповідає за зйомки найнебезпечніших сцен за участю австралійського актора у кіновсесвіті Marvel. Також Хантона можна побачити у стрічках "У серці моря" (2015) і "Евакуація" (2020).

Кадри з фільму "Евакуація", на яких можна побачити дублера Гемсворта

"Тор: Кохання і грім" наразі знімається в Австралії. Крім Кріса Гемсворта, у фільмі також з'являться Наталі Портман та Кріс Пратт. Лиходія у стрічці зіграє автор Крістіан Бейл. Режисером нового фільму Marvel став Тайка Вайтіті, який уже працював над картиною "Тор: Раґнарок" (2018).

Дивися кумедні кадри зі зйомок Гемсворта та Хантона

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