Тигр чи саксофон – активність чи виснаження: подивись на фото, щоб визначити свій стан

Оптична ілюзія дуже часто приваблює людину, як полум’я свічки. І не тільки тому, що вона красива й нестандартна.
Річ у тім, що побачене тобою в такому фото може розповісти щось цікаве про твою особистість. Один із цікавих прикладів – дивись на Men 24.
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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest
Тигр чи саксофон
Якщо ти бачиш саксофоністку
О, це говорить про те, що ти дуже соціальна людина.
- Немов метелик – постійно летиш на світло, світло людської активності.
- Дуже часто саме ти стаєш зіркою свята, центром вечірки. Людей буквально тягне до тебе, наче до магніту.
Але – було б добре, щоб ти періодично робив перерву. Ну, знаєш, щоб зарядити свій внутрішній акумулятор.
Якщо ти бачиш тигра
Тут все просто: ти не любиш великих галасливих вечірок.
- А все тому, що ті вечірки виснажують тебе як емоційно, так і фізично.
- Взагалі, тривале перебування у великій групі для тебе – немов вагони розвантажувати.
Зате ти точний і спостережливий Подумай, який з тебе може вийти крутий айтішник!
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