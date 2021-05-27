Тигр чи саксофон – активність чи виснаження: подивись на фото, щоб визначити свій стан

Оптична ілюзія дуже часто приваблює людину, як полум’я свічки. І не тільки тому, що вона красива й нестандартна.

Річ у тім, що побачене тобою в такому фото може розповісти щось цікаве про твою особистість. Один із цікавих прикладів – дивись на Men 24.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Тигр чи саксофон

Якщо ти бачиш саксофоністку

О, це говорить про те, що ти дуже соціальна людина.

Немов метелик – постійно летиш на світло, світло людської активності.

– постійно летиш на світло, світло людської активності. Дуже часто саме ти стаєш зіркою свята, центром вечірки. Людей буквально тягне до тебе, наче до магніту.

Але – було б добре, щоб ти періодично робив перерву. Ну, знаєш, щоб зарядити свій внутрішній акумулятор.

Якщо ти бачиш тигра

Тут все просто: ти не любиш великих галасливих вечірок.

А все тому, що ті вечірки виснажують тебе як емоційно, так і фізично.

тебе як емоційно, так і фізично. Взагалі, тривале перебування у великій групі для тебе – немов вагони розвантажувати.

Зате ти точний і спостережливий Подумай, який з тебе може вийти крутий айтішник!

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