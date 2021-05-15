Серйозним варто бути у спілкуванні з психологами, з фахівцями. А от у мережі можна дозволити собі фан (але й з користю). Приклад такого – дивись нижче.
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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest
Чоловік чи жінка
Якщо ти побачив старого чоловіка
Це означає, що у тебе чуйна, ніжна душа, здатна до щирого співчуття.
- Також це вказує на ймовірність того, що у тебе права півкуля мозку активніша, ніж ліва. Тобто, ти схильний до творчості, чи бодай художнього сприйняття світу.
А ще це вказує на те, що тобі притаманна така важлива людська якість як хитрість.
Якщо ж ти передовсім побачив жінку
Скоріш за все, ти полюбляєш аналізувати, сприймати світ вдумливо, розраховувати свої рішення та кроки.
- Ти використовуєш активніше ліву півкулю мозку.
Тут тільки треба бути обережним, аби не охололо серце – аби практичність не затьмарила твою здатність бачити й вірити в добро у людях. Хто б що не казав, ці речі не є взаємозаперечними.
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