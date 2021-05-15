Серйозним варто бути у спілкуванні з психологами, з фахівцями. А от у мережі можна дозволити собі фан (але й з користю). Приклад такого – дивись нижче.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Чоловік чи жінка

Якщо ти побачив старого чоловіка

Це означає, що у тебе чуйна, ніжна душа, здатна до щирого співчуття.

Також це вказує на ймовірність того, що у тебе права півкуля мозку активніша, ніж ліва. Тобто, ти схильний до творчості, чи бодай художнього сприйняття світу.

А ще це вказує на те, що тобі притаманна така важлива людська якість як хитрість.

Якщо ж ти передовсім побачив жінку

Скоріш за все, ти полюбляєш аналізувати, сприймати світ вдумливо, розраховувати свої рішення та кроки.

Ти використовуєш активніше ліву півкулю мозку.

Тут тільки треба бути обережним, аби не охололо серце – аби практичність не затьмарила твою здатність бачити й вірити в добро у людях. Хто б що не казав, ці речі не є взаємозаперечними.

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