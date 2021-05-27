Дело в том, что увиденное тобой в таком фото может рассказать что-то интересное о твоей личности. Один из интересных примеров – смотри на Men 24.
Стоит внимания Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке
Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Тигр или саксофон
Если ты видишь саксофонистку
О, это говорит о том, что ты очень социальный человек.
- Словно мотылек – постоянно летишь на свет, свет человеческой активности.
- Очень часто именно ты становишься звездой праздника, центром вечеринки. Людей буквально тянет к тебе, как к магниту.
Но – было бы хорошо, чтобы ты периодически делал перерыв. Ну, знаешь, чтобы зарядить свой внутренний аккумулятор.
Если ты видишь тигра
Здесь все просто: ты не любишь больших шумных вечеринок.
- А все потому, что те вечеринки истощают тебя как эмоционально, так и физически.
- Вообще, длительное пребывание в большой группе для тебя – словно вагоны разгружать.
Зато ты точен и наблюдателен. Подумай, какой из тебя может выйти крутой айтишник!
Также интересно Мужчина или женщина: кого первым ты увидишь на фото и о чем это свидетельствует