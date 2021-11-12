Акторка Наталія Денисенко розбурхала мережу гарячими фото з відпочинку на морі
Джерело:інстаграм Наталії Денисенко
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Наталія Денисенко. Українська акторка – активна користувачка інстаграму. Тож не дивно, що вона викладає фото не лише зі знімального майданчика, а й відпочинку.
Не став винятком її останній пост. На ньому Наталія Денисенко позує у білому купальнику під час відпочинку на Червоному морі. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24!
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Підписники акторки були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Вони буквально засипали Наталію Денисенко компліментами. Тож спочатку читай найкращі з них, а потім милуйся красою зірки серіалу "Кріпосна":
- "Красуня";
- "Наталочка, у вас фігура – просто вогонь";
- "Як же красиво";
- "Просто супер";
- "Неможливо заплющити очі на цю красу";
- "Наталя, дуже круто";
- "Ви – неймовірна красуня. Точніше, суперкрасуня";
- "Прекрасна русалка".
Наталія Денисенко у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Денисенко
Наталія Денисенко у купальнику розбурхала мережу / Фото з інстаграму Денисенко
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Мусимо визнати, що чоловікові Наталії Денисенко шалено пощастило. Мати поруч з собою таку красуню – це щось. Ми ж можемо хіба підписатися на акторку та милуватися нею. Це, маємо надію, не стане причиною для ревнощів з його сторони.