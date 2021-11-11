На кадрах, якими Камілла Акерберг поділилася зі своїми підписниками, вона позує на фоні басейну. Приміряла для ефектних світлин фітнес-модель нижню частину купальника, а бюст прикрила хустинкою. Тож не дивно, що від публікації красуні просто неможливо відірвати погляду.
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Не дивно, що світлини фітнес-тренерки шалено сподобалися її підписникам. Вони не лише були щедрими на лайки, а й не шкодували компліментів для красуні:
- "Вау, ти просто бездоганна";
- "Приголомшлива та досконала жінка";
- "Це просто неймовірне місце з неймовірною красунею";
- "Я закоханий у тебе";
- "Яка ж ти приваблива".
Гарячі фото Камілли Акерберг розбурхали мережу / Фото з інстаграму Акерберг
Гарячі фото Камілли Акерберг розбурхали мережу / Фото з інстаграму Акерберг
Гарячі фото Камілли Акерберг розбурхали мережу / Фото з інстаграму Акерберг
Гарячі фото Камілли Акерберг розбурхали мережу / Фото з інстаграму Акерберг
Гарячі фото Камілли Акерберг розбурхали мережу / Фото з інстаграму Акерберг
Гарячі фото Камілли Акерберг розбурхали мережу / Фото з інстаграму Акерберг
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Слідкувати за Каміллою Акерберг в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе долучитися до її армії прихильників. Це дозволить одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від фітнес-тренерки.