Сексуальна мільярдерка у крихітному бікіні розбурхала мережу: гарячі фото
Джерело:інстаграм Алекси Коллінз
Гайда знайомитися з нашою новою героїнею. Нею стала сексуальна мільярдерка зі США Алекса Коллінз. Цього разу красуня знялася у крихітному бікіні, який виграшно підкреслив її розкішну фігуру. Тож насолоджуйся разом з Men 24 спокусливими формами Алекси Коллінз.
Модель Алекса Коллінз потішила свою мільйонну армію прихильників. Зробила це вона за допомогою серію спокусливих фото, на яких позує у крихітному бікіні. Гарячі кадри красуня зробила на фоні моря, що ще більше подобається нам.
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"Жовтий бікіні для хмарного дня на пляжі", – написала вона під постом.
Не дивно, що за лічені години фотографії зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Красива";
- "Яка ж ти гаряча";
- "Мила та приваблива";
- "Люблю тебе";
- "Ти дуже солоденька";
- "Надзвичайно сексуальна, приголомшлива та спекотна";
- "Друге фото мені дуже подобається";
- "Найкраща у світі дівчинка".
Алекса Коллінз у крихітному бікіні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Коллінз
Спокусливі фото Алекса Коллінз зробила на фоні моря / Фото з інстаграму Коллінз
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