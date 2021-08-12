На серії фото Емілі Шак позує у сукні, стилізованій під довгий жакет. Її вона одягнула на голе тіло, що виграшно підкреслює пишний бюст моделі. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси від красуні!

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Не дивно, що за лічені години фотографії зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

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"Ти моє натхнення";

"У тебе завжди найкращі образи з-поміж усіх користувачів інстаграму";

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Емілі Шак знялася у сукні на голе тіло / Фото з інстаграму Шак



Глибоке декольте Емілі Шак не на жарт розбурхало мережу / Фото з інстаграму Шак

Нам теж надзвичайно сильно подобається новий пост Емілі Шак. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на модель. Це дозволить одним із перших насолоджуватися гарячими фото красуні!

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