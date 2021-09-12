Алфавітний виклик: як ім'я та прізвище допоможуть прокачати твоє тіло

Якщо ти хочеш урізноманітнити свої тренування, то ми однозначно рекомендуємо цей крутий челендж. Alphabet Challenge – завдання з індивідуальним підходом. І залежить воно від твоїх батьків. Ім'я та прізвище тепер стали твоїм тренуванням.

У чому суть? До кожної літери твого імені – мовиться про латинську версію – прикріплена команда. Ти починаєш з першої літери, виконуєш вправу та переходиш до наступної. Продовжуєш так, поки не закінчиш. Ти можеш зауважити, що деякі вправи дублюються. Але це не означає, що потрібно від них відмовлятися. Усі вони дуже важливі!

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Порада: якщо у тебе надто довге ім'я, то можеш обійтися лише ним. Кажуть, оптимальним є варіант, коли твоє завдання складається з 9 літер.

Твоя найбільша перешкода – ти сам. Інтенсивність тренування частково визначається твоїм іменем, а частково – тобою. Як часто ти це робиш? Чи додаєш по батькові? Тут лише ти визначаєш, чи перетворювати тренування на вибухове!



Кожна літера відповідає певній вправі твого імені або прізвища / Фото Unsplash

Алфавітний виклик

A: 200 стрибків.

B: 50 відтискань.

C: 25 Берпі.

D: 60 секунд підйому колін.

E: 50 скручувань.

F: 50 альпіністів.

G: 50 присідань.

H: 100 випадів вперед.

I: 100 бічних випадів.

J: 60 секунд сидіння при стіні.

K: Планка 60 секунд.

L: 25 Берпі.

M: 60 секунд російський твіст.

N: 60-секундні стрибкові домкрати

O: 50 підйомів на носки.

P: 50 присідань.

Q: 45 секунд права бічна планка.

R: 45 секунд ліва бічна планка.

S: 60 секунд підйому ніг.

T: 30 присідань зі стрибком.

U: планка 60 секунд.

Q: 200 стрибунів.

Ж: 50 альпіністів.

X: 60 секунд сидячи на стіні.

Y: 50 відтискань.

Z: 50 скручувань.

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Візьми на озброєння цей крутий виклик. Якщо ж тобі хочеться ще більше урізноманітнення – можеш чергувати свої ім'я та прізвище з іменами найкращих друзів, боса, рідних. Гарантуємо, тобі сподобається!