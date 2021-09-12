Алфавитный вызов: как имя и фамилия помогут прокачать твоё тело

Если ты хочешь разнообразить свои тренировки, то мы однозначно рекомендуем этот крутой челлендж. Alphabet Challenge – задача с индивидуальным подходом. И зависит оно от твоих родителей. Имя и фамилия теперь стали твоей тренировкой.

В чем суть? К каждой букве твоего имени – говорится о латинской версии – прикреплена команда. Ты начинаешь с первой буквы, выполняешь упражнение и переходишь к следующей. Продолжаешь так, пока не закончишь. Ты можешь заметить, что некоторые упражнения дублируются. Но это не значит что нужно от них отказываться. Все они очень важны!

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Совет: если у тебя слишком длинное имя, то можешь обойтись только им. Говорят, оптимальным является вариант, когда твоя задача состоит из 9 букв.

Твоё самое большое препятствие – ты сам. Интенсивность тренировки частично определяется твоим именем, а частично – тобой. Как часто ты это делаешь? Добавляешь ли отчество? Здесь только ты определяешь, превращать ли тренировку на взрывную!



Каждая буква соответствует определенной вправе твоего имени или фамилии / Фото Unsplash

Алфавитный вызов

A: 200 прыжков.

B: 50 отжиманий.

C: 25 Бэрпи.

D: 60 секунд подъема колен.

E: 50 скручиваний.

F: 50 альпинистов.

G: 50 приседаний.

H: 100 выпадов вперед.

I: 100 боковых выпадов.

J: 60 секунд сиденья у стены.

K: Планка 60 секунд.

L: 25 Бэрпи.

M: 60 секунд российский твист.

N: 60-секундные прыжковые домкраты.

O: 50 подъемов на носки.

P: 50 приседаний.

Q: 45 секунд правая боковая планка.

R 45 секунд левая боковая планка.

S: 60 секунд подъема ног.

T: 30 приседаний со скачком.

U: планка 60 секунд.

Q: 200 прыгунов.

Ж: 50 альпинистов.

X 60 секунд сидя на стене.

Y: 50 отжиманий.

Z: 50 скручиваний.

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Возьми на вооружение этот крутой вызов. Если тебе хочется еще больше разнообразия – можешь чередовать свои имя и фамилию с именами лучших друзей, босса, родных. Гарантируем, тебе понравится!