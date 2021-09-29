Алла Костромічова у спокусливому корсеті розбурхала користувачів мережі
Джерело:інстаграм Алли Костромічової
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Алла Костромічова. Сексуальна українська супермодель вкотре потішила своїх підписників. Спокусливі кадри, на яких красуня позує у корсеті, шалено сподобалися як її армії прихильників, так і нам.
Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися гарячими фото, які Алла Костромічова виклала на своєму інстаграмі. Гарантуємо, тобі теж припаде до душі спокусливий образ супермоделі.
Варте уваги BAROMETER Show: бренд Nemiroff розповів, як подарувати гостям закладів гастрономічне задоволення
Фотографії Алли Костромічової шалено сподобалися її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Яка краса";
- "Ти нагадуєш справжнього ангела, дорогенька";
- "Це бомбезно та приголомшливо";
- "Шикарна";
- "Червона королева";
- "Ти прекрасна";
- "Ви, Алла, в цих образах дуже гармонічні".
Алла Костромічова приміряла спокусливий корсет / Фото з інстаграму Костромічової
Алла Костромічова приміряла спокусливий корсет / Фото з інстаграму Костромічової
Тобі сподобається Катаріна Мазепа потішила підписників грайливим фото у спідній білизні
Нам теж подобаються кадри, якими поділилася Алла Костромічова. А тебе, якщо ти досі цього не зробив, ми закликаємо підписатися на українську модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися спокусливими кадрами красуні!