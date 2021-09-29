Алла Костромичова в соблазнительном корсете взбудоражила пользователей сети
Источник:инстаграм Аллы Костромичовой
На этот раз под нашим прицелом невероятная Алла Костромичова. Сексуальная украинская супермодель в очередной раз порадовала своих подписчиков. Соблазнительные кадры, на которых красавица позирует в корсете, безумно понравились как ее армии поклонников, так и нам.
Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться горячими фото, которые Алла Костромичова выложила на своем инстаграме. Гарантируем, тебе тоже придется по душе соблазнительный образ супермодели.
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Фотографии Аллы Костромичовой безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Какая красота";
- "Ты напоминаешь настоящего ангела, дорогая";
- "Это бомбезно и потрясающе";
- "Шикарная";
- "Красная королева";
- "Ты прекрасная";
- "Вы, Алла, в этих образах очень гармоничные".
Алла Костромичова примерила соблазнительный корсет / Фото с инстаграма Костромичовой
Алла Костромичова примерила соблазнительный корсет / Фото с инстаграма Костромичовой
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Нам тоже нравятся кадры, которыми поделилась Алла Костромичова. А тебя, если ты до сих пор этого не сделал, мы призываем подписаться на украинскую модель. Это позволит одним из первых наслаждаться соблазнительными кадрами красавицы!