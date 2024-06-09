Аллесія Спаґнуло відпочиває на яхті. І, ясна річ, робить кадри звідти, щоб шанувальники могли помилуватися її досконалими вигинами.
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Італійська модель відпочиває на яхті
На одному з фото, яке вона опублікувала, Аллесія виходить з моря в рожевому купальнику, демонструючи свою бездоганну фігуру та природну красу. Чисті блакитні води додають кадру ще більшої чарівності. Цей знімок вже набрав тисячі лайків і коментарів, де шанувальники висловлюють своє захоплення її стилем та грацією.
Завжди я, котра не бачить тебе здалеку, але тільки тому, що я короткозора... Більше фотографій Ібіци,
– іронічно підписала серію Спаґнуло.
Спаґнуло показала, як відпочивала на яхті / Фото з інстаграму Спаґнуло
Кадри італійської моделі викликали справжній фурор серед її підписників. Вони зібрали тисячі лайків, а також понад сотню коментарів. Деякими з них ми поділимося з тобою:
- "Але ти прекрасна";
- "Ти чарівна";
- "Проте ми бачимо вас дуже добре";
- "Привіт, красуне";
- "Бездоганна богиня!";
- "Вершина краси та гламуру";
- "У тебе чудове тіло. Мамо, яке тіло!"
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Досконалі форми Аллесії Спаґнуло не даремно розбурхують користувачів мережі. На щастя, красуня регулярно публікує у мережі спокусливі кадри. Тож, якщо ти досі не підписався на неї, то пора зробити це негайно. Ти ж не хочеш проґавити найспекотніше?