Українська Кім Кардашян показала голі груди користувачам мережі: відверте фото 18+

Модель та зірка інстаграму Альона Омович невтомно розбурхує користувачів мережі. Цього разу вона виклала фото, на якому позує топлес у басейні. Світлина, звичайно ж, відразу припала до душі підписникам красуні. Насолоджуйся порцією спокуси від Альони Омович на Men 24!

Якщо уважніше придивитися, то можна зауважити, що Альона Омович позує не зовсім топлес. Адже верхня частина купальника все ж на ній. Але одягнений він так, що неозброєним оком видно пишний бюст моделі.

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"Зайченя, сфотографуй мене так, ніби на Маямі", – написала вона під постом.

Саму ж світлину красуня зробила, відпочиваючи в Одесі. Підписників же зацікавила жіноча рука, яку теж можна побачити у кадрі. Невже це натяк на нові несподівані стосунки?

Ми не будемо вгадувати, а просто залишимо кілька коментарів, які з'явилися під відвертим постом Альони Омович. Краще нехай замість нас висловляться підписники моделі:

"Така красива";

"Приваблива Альона";

"О, Боже мій! Це фото сповнене сексу";

"Шикарні горішки";

"Бездоганність";

"Кицюня";

"Ти така красива принцеса. Така сексуальна".

Підписникам Альони Омович шалено подобається насолоджуватися її спокусливими вигинами. Ми, зізнаємося, теж активно слідкуємо за нею в інстаграмі. Модель та зірка мережі регулярно тішить своїх підписників чимось провокативним і гаряченьким!

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