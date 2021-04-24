Яблуко від яблуні недалеко падає. Це нам на власному прикладі вкотре доводить чарівна Кайя Гербер, 19-річна донька Сінді Кроуфорд. На своїй сторінці в інстаграмі вона поділилася новим фото, на якому позує у спідній білизні. Остання, до слова, виграшно підкреслює спокусливі форми моделі. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Чарівна Кайя Гербер не стомлюється тішити своїх підписників гарячими світлинами. Цього разу 19-річна донька Сінді Кроуфорд знялася у спідній білизні від Calvin Klein, яка виграшно підкреслює спокусливі сідниці красуні.

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Ефектне фото Кайї зробили у ванній кімнаті перед дзеркалом. Над світлиною працював американсько-домініканський фотограф Ренель Медрано. Зауважимо, що на сторінці бренду в інстаграмі також з'явилося відео з моделлю. На ньому вона у спідній білизні прибирає оселю, слухаючи музику в навушниках. Тож почнемо з нього.

Тепер пропонуємо прочитати кілька коментарів під фотографією, зробленою перед дзеркалом. А вже після цього залишаємо сам пост, щоб ти міг сповна насолодитися красою Кайї Гербер.

"Надзвичайно гаряча";

"Ти приголомшлива";

"Найкраща модель";

"Виходь за мене, Кайя";

"Королева";

"Природна краса";

"Неймовірно приваблива";

"Абсолютно неймовірна".

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Гайда підписуватися на Кайю Гербер. Вона регулярно тішить своїх підписників відвертими та спокусливими світлинами. Та й сама дівчина надзвичайно приваблива, тож не полінуйся поставити їй лайк!