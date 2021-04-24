Сексуальна українська блогерка знялася голою у морі: гаряче відео 18+
Ти можеш не дивитися телевізор, але ми переконані, що бодай раз ти чув про Надін Медведчук. Спокійно, це не донька самзнаєшкого. Це надзвичайно популярна українська блогерка, котра брала участь у безлічі телепроєктів. Один з останніх – "Холостяк". А відома вона тим, що регулярно ділиться відвертими фото та відео у мережі. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!
Джерело:інстаграм Надін Медведчук
Надін знялася у морі голою, чим неабияк розбурхала свою мільйонну армію підписників. Зробила вона це під час відпочинку в Єгипті. Ми просто не можемо не поділитися з тобою цим відео, на якому можна насолодитися спокусливими формами красуні.
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"Море... воно все знає. Море... воно все лікує", – написала вона під постом.
І які б душевні рани не намагалася залікувати Надін за допомогою моря, їй вдалося неабияк потішити підписників. Вони у захваті від цього поста. Про це свідчить не лише безліч лайків, а й коментарів, які залишили прихильники блогерки:
- "Як завжди неймовірна";
- "Дуже ніжно та романтично";
- "Дуже гарне відео і ви на ньому";
- "Вау, як круто";
- "Неймовірно магнетична";
- "Надзвичайно шикарна";
- "Як ми тобі заздримо. У хорошому сенсі, звичайно ж".
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Ми б теж позаздрили Надін, але у нас море за 30 метрів від номера. Тож можемо хіба чекати, коли хвилями до нашого готелю донесе Надін на надувному фламінго. Це було б ефектно, мусимо зізнатися.
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