Українська Кім Кардашян розбурхала мережу в образі сексуального кролика: гаряче фото 18+

Альона Омович регулярно – майже весь час – роздягається перед камерами. Тож не дивно, що один з її останніх постів теж пронизаний еротикою й оголеннями. На ньому українська Кім Кардашян постала в образі сексуального кролика, знявшись у спідній білизні, яка ледве прикриває розкішний бюст красуні. Насолоджуйся порцією спокуси від Альони Омович на Men 24!
Нічого особливого, просто Альона Омович зробила ефектне селфі. Вона знялася перед дзеркалом у масці кролика, а також крихітній спідній білизні, яка заледве вміщає груди зірки мережі.
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"Дотримуюся маскового режиму", – написала Альона під постом.
І, звичайно ж, підписники Альони у захваті від її публікації. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Лови найкращі з них:
- "Яка кицюня";
- "Сексуальний кролик";
- "Бездоганність";
- "Твоя краса вбиває";
- "Ідеальна маска";
- "Круті вушка";
- "Хочу, щоб ти була моєю коханою".
Зірка інстаграму, Альона Омович однозначно викликає непідробний захват. Вона надзвичайно сексуальна, а також смілива. Тож рекомендуємо підписатися на неї, щоб не пропустити порцію гаряченького від української Кім Кардашян.
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