Спокуслива Настя Каменських знає, що найбільше уваги привертають саме ті фото, на яких вона позує у купальнику. Тож не дивно, що вона з задоволенням ділиться ними зі своїми підписниками. До слова, у співачки ще й гарна новина для фанатів її творчості.

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"Уже завтра (себто сьогодні – редакція Men 24) відбудеться довгоочікуваний реліз мого альбому "Красное вино". Це альбом-откровення і він повністю асоціюється зі мною", – написала вона під постом.

Звичайно ж, прихильники зірки дуже швидко засипали її лайками. Також вони не були скупими на коментарі. Лови найкращі з них:

"Красуня. Видно, що слідкуєте за своєю фігурою";

"Як завжди прекрасна. Надзвичайно розкішна фігура";

"Ідеальна";

"Милі серцю ніжки Анастасії";

"Чекаю з нетерпінням";

"Сексуальна";

"Люблю твої пісні і тебе".

Гайда підписуватися та ставити лайки красуні. Настя Каменських однозначно заслужила на твою увагу. А ще так ти не пропустиш порцію гаряченького від неї. До слова, самим уже цікаво, чим же нас здивує співачка в новому альбомі.

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