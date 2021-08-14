Українська Кім Кардашян прикрила голі груди чашечкою кави: еротичне фото

Давненько ми не заглядали до Альони Омович в інстаграм, а дарма. Українська Кім Кардашян за час нашої відсутності дарма часу не гаяла. Красуня регулярно викладала еротичні фото, які не на жарт розбурхували користувачів мережі. Гарантуємо, що її новий пост тобі точно сподобається.

На свіжому фото Альона Омович позує повністю голою. Половину її тіла прикриває простирадло, а оголені груди – горнятко кави. Не дивно, що кадр шалено припав до душі її підписникам.

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Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Красиве фото. І фігура, і природа";

"Приголомшлива";

"Яка ж ти солоденька";

"Шалено гаряче";

"Жінка з моїх мрій";

"Надзвичайно сексуальна";

"Кайф! Шикарний краєвид";

"Красиві лінії тіла та ніг";

"Спокуслива та гаряча крихітка";

"Якщо Афродіта була у Древній Греції, то вона точно була з твоїм обличчям".



Альона Омович прикрила голе тіло простирадлом / Фото з інстаграму Омович

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Ми не сперечатимемося з підписниками Альони Омович, адже вона дійсно викликає непідробний захват. Тож закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від української Кім Кардашян.