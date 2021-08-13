Модель Алекса Коллінз потішила свою мільйонну армію прихильників. Зробила це вона за допомогою серію спокусливих фото, на яких позує у крихітному бікіні. Гарячі кадри красуня зробила на фоні моря, що ще більше подобається нам.

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"Жовтий бікіні для хмарного дня на пляжі", – написала вона під постом.

Не дивно, що за лічені години фотографії зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Красива";

"Яка ж ти гаряча";

"Мила та приваблива";

"Люблю тебе";

"Ти дуже солоденька";

"Надзвичайно сексуальна, приголомшлива та спекотна";

"Друге фото мені дуже подобається";

"Найкраща у світі дівчинка".



Алекса Коллінз у крихітному бікіні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Коллінз



Спокусливі фото Алекса Коллінз зробила на фоні моря / Фото з інстаграму Коллінз

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