Чому волосся меншає: 10 причин, про які ти міг і не знати
21 квітня 2024, 23:05Читать новость на русском
Джерело:GQ
Якщо ти помітив, що у тебе меншає волосся, швидше за все, одну чи дві причини цьому одразу можеш назвати. Це, наприклад, вік або генетичні фактори – тобто елементи, які не змінити.
Однак ці два фактори, хоч і найвідоміші, не єдині, які можуть бути причиною меншання кількості волосся. Є звички чи обставини, які, бува й непомітно для тебе, змінюють спосіб росту та розвитку волосся.
Дивися також Чоловік схуд на 153 кілограми: як він досяг цього фантастичного результату
Чому волосся на голові стає менше: кілька неочевидних причин
- Нестача сну. Замало сну – це поганий настрій, мало енергії, погана концентрація тощо. А ще від безсоння виділяється кортизол, гормон стресу, що погіршує ріст волосся. А з часом недосипання може почати перешкоджати процесам засвоєння поживних речовин в організмі, що також погіршить стан волосся.
- Нестача поживних речовин. Кожна поживна речовина виконує свої функції в організмі, тому важливо тримати баланс. У випадку з волоссям є такі поживні речовини, як цинк, певні амінокислоти, магній, вітамін B6, залізо, фолієва кислота та B12, які є ключовими для зміцнення волосся. Нестача цього порушує цикл росту волосся, роблячи його тоншим.
- Неправильні продукти. Найбільшим джерелом поживних речовин і вітамінів є їжа. І якщо ти споживаєш занадто багато продуктів з високим вмістом жиру, наприклад, це негативно вплине на ріст волосся. А от продукти з високим вмістом білка, вітамінів і мінералів матимуть протилежний ефект.
- Засоби особистої гігієни. Уважно вибирай засоби особистої гігієни та досліджуй, чи вони ідеальні саме для твого випадку. Бо деякі містять, скажімо, парабени, які негативно впливають на ріст і здоров’я волосся.
- Народження малюка. Якщо ти щойно став батьком і помітив, що з цього моменту волосся у тебе меншає, ти не збожеволів. Зміни в розпорядку дня (режим сну, харчові звички, кількість стресу тощо), пов’язані з народженням дитини, є сильними тригерами для випадіння волосся.
- Занадто багато стресу. Проблеми зі здоров'ям часто пов'язані з надмірним стресом. У випадку меншання волосся вивільнення гормону стресу кортизолу спричиняє ослаблення фолікулів і волосся росте не так, як мало б чи могло б.
- Гормональні зміни. Протягом життя всі люди відчувають гормональні зміни, іноді це безпосередньо впливає на якість волосся. Наприклад, дигідротестостерон (ДГТ) змушує волосяні фолікули зменшуватися і з часом закриватися. А утворюється він із тестостерону, коли той виробляється в надлишку. Один з ефектів надлишку ДГТ пов’язаний з алопецією (лисінням).
- Зміни клімату. Занадто холодно чи занадто жарко – однаково погано, оскільки обидві крайнощі змінюють міцність волосся. Перш за все, вони викликають сухість, втрату блиску й тоншання.
- Забруднення. Вплив забруднення на наше здоров’я добре відомий, волосся також є його жертвою. Частинки бруду дуже малі та можуть осідати на шкірі голови, спричиняючи окислювальний стрес, який посилює симптоми, пов’язані з лупою. Це погіршує якість волосся та дає йому вигляд неживого.
- Забагато миття. Надмірне миття може позбавити шкіру голови натуральних жирів, що може зробити волосся більш сухим і ламким, а також пошкодити коріння та спричинити посилене випадання. Бажано мити волосся через день, а також важливо розчісувати його без надмірних зусиль, щоб запобігти ламкості та випаданню.