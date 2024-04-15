Так, після цього чоловік перестав впізнавати себе в дзеркалі, на що, жартуючи, скаржиться. Зате без жартів розповідає (зокрема, у своєму інстаграмі), як йому вдалося досягнути такого результату.

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Чоловік схуд на 153 кілограми: як йому це вдалося

Сам факт схуднення – це, звісно, не рідкість. Багато людей заслуговують на повагу завдяки своїм успіхам у цьому процесі. Утім, правду кажучи, здебільшого мовиться про кілька кілограмів, про 10, 20, також і про 50. Але, нагадаємо, Крістоф Вільгельм скинув неймовірні 153 кілограми.

Мій шлях до схуднення: жодного спорту, жодних операцій, тільки дієта. Низьковуглеводна, кетогенна плюс періодичне голодування плюс дефіцит калорій. Це може зробити будь-хто, головне – бажання,

– заявив Вільгельм.

Колись на його ребрах трималися понад 250 кілограмів. Він не ма фізичної активності та їв занадто багато. Крім того, певна кількість зайвої ваги була для нього бажаною – Вільгельм працював професійним футболістом першої національної ліги Австрії (і важив тоді 152 кілограми).

Ось яким був шлях до схуднення / Фото з інстаграму Вільгельма

А проте після завершення кар'єри у 2011 році кілограми почали додавалися масово. І тоді чоловік рішуче взявся за схуднення. Він змінив свій раціон, перед цим дуже багато прочитавши книг та міркувань фахівців у темі.

Спершу це була низьковуглеводна дієта, потім зовсім без вуглеводів! Багато салату зі спеціальною заправкою та індичкою, трохи фруктів і кави, і велика кількість води – понад 8 літрів на день. "Це звучить багато. Але це була правильна кількість для моєї ваги й розміру", – пояснив Вільгельм.

Потім він ще посилив свій план і відмовився від фруктів. І от приблизно за півтора року, з листопада 2019 до березня 2021, він схуд до 93 кілограмів. "Я пам'ятаю, як у січні 2021 року пішов за покупками в супермаркет, побачив своє відбиття у дзеркалі й не впізнав себе", – розповів чоловік у розмові з Bild.

Чоловік схуд на понад 150 кілограмів / Фото з інстаграму Вільгельма

Якось у нього запитали: а як щодо шкіри?

Звичайно, є надлишок шкіри, але він не створює жодних проблем – принаймні, медичних. Просто іноді неприємно сідати на зморшку або щось подібне,

– чесно відповів Крістоф.

Вільгельм також чітко формулює свою мету: більше ніколи не важити понад 100 кілограмів. Правда, зараз він вільніше ставиться до своєї дієти.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.