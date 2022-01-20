Альтернатива світловому року: як іще вимірюють космічні відстані
Джерело:Space.com
Що таке світловий рік – ми вже розповіли. Але навіщо його використовують? Чи то пак, навіщо використовують саме його?
І чи є альтернатива світловим рокам? Про це та трохи більше – коротко для тих, хто починає цікавитися астрономією.
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Навіщо потрібні світлові роки
Учені застосовують для позначення космічно великих відстаней не тільки світлові роки – а й світлові години, світлові хвилини і навіть світлові секунди.
- До прикладу, Сонце від землі – у 8 світлових хвилинах.
- А Місяць — ледь більше за світлову секунду.
Ці ж терміни вчені використовують для позначення відстані до космічних апаратів. Наприклад, фраза "Curiosity у 20 хвилинах" – це не нісенітниця, а цілком конкретна цифра, яка не тільки про відстань, а й про те, скільки часу потрібно буде тим чи іншим сигналам, щоб дійти від Землі до апарату і навпаки.
Вимірювання космічної відстані у світлових роках також дозволяє астрономам розуміти, наскільки далеко у часі відбулися події, які вони бачать на зоряному небі.
- Простіше кажучи, світлу потрібен час, щоб дістатися до наших очей, тож все, що ми бачимо на небі, вже сталося.
- Так, так, ти правильно розумієш – галактику Андромеди просто зараз ми бачимо такою, якою вона була 2,5 мільйона років тому.
Відстані у космосі вимірюють у кілька способів / Фото unsplash
Як іще вимірюють космічні відстані
Альтернативою світловому року зазвичай є парсек (паралакс-секунда).
- Це відстань до зірки, видиме положення якої зміщується на 1 кутову секунду (1/3600 градуса) на небі після того, як Земля обертається навколо Сонця.
- Трішки складно, розуміємо. Так буде простіше: це 3,261 світлового року.
І ще одна альтернатива – астрономічна одиниця.
- Вона дорівнює середній відстані Землі від Сонця (приблизно 149,6 мільйона кілометрів).
- Утім, її здебільшого застосовують хіба для вимірювання відстаней між об'єктами Сонячної системи.