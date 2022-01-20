І чи є альтернатива світловим рокам? Про це та трохи більше – коротко для тих, хто починає цікавитися астрономією.

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Навіщо потрібні світлові роки

Учені застосовують для позначення космічно великих відстаней не тільки світлові роки – а й світлові години, світлові хвилини і навіть світлові секунди.

До прикладу, Сонце від землі – у 8 світлових хвилинах.

А Місяць — ледь більше за світлову секунду.

Ці ж терміни вчені використовують для позначення відстані до космічних апаратів. Наприклад, фраза "Curiosity у 20 хвилинах" – це не нісенітниця, а цілком конкретна цифра, яка не тільки про відстань, а й про те, скільки часу потрібно буде тим чи іншим сигналам, щоб дійти від Землі до апарату і навпаки.

Вимірювання космічної відстані у світлових роках також дозволяє астрономам розуміти, наскільки далеко у часі відбулися події, які вони бачать на зоряному небі.

Простіше кажучи, світлу потрібен час, щоб дістатися до наших очей, тож все, що ми бачимо на небі, вже сталося.

Так, так, ти правильно розумієш – галактику Андромеди просто зараз ми бачимо такою, якою вона була 2,5 мільйона років тому.



Відстані у космосі вимірюють у кілька способів / Фото unsplash

Як іще вимірюють космічні відстані

Альтернативою світловому року зазвичай є парсек (паралакс-секунда).

Це відстань до зірки, видиме положення якої зміщується на 1 кутову секунду (1/3600 градуса) на небі після того, як Земля обертається навколо Сонця.

Трішки складно, розуміємо. Так буде простіше: це 3,261 світлового року.

І ще одна альтернатива – астрономічна одиниця.

Вона дорівнює середній відстані Землі від Сонця (приблизно 149,6 мільйона кілометрів).

Утім, її здебільшого застосовують хіба для вимірювання відстаней між об'єктами Сонячної системи.