І чи є альтернатива світловим рокам? Про це та трохи більше – коротко для тих, хто починає цікавитися астрономією.

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Навіщо потрібні світлові роки

Учені застосовують для позначення космічно великих відстаней не тільки світлові роки – а й світлові години, світлові хвилини і навіть світлові секунди.

  • До прикладу, Сонце від землі – у 8 світлових хвилинах.
  • А Місяць — ледь більше за світлову секунду.

Ці ж терміни вчені використовують для позначення відстані до космічних апаратів. Наприклад, фраза "Curiosity у 20 хвилинах" – це не нісенітниця, а цілком конкретна цифра, яка не тільки про відстань, а й про те, скільки часу потрібно буде тим чи іншим сигналам, щоб дійти від Землі до апарату і навпаки.

Вимірювання космічної відстані у світлових роках також дозволяє астрономам розуміти, наскільки далеко у часі відбулися події, які вони бачать на зоряному небі.

  • Простіше кажучи, світлу потрібен час, щоб дістатися до наших очей, тож все, що ми бачимо на небі, вже сталося.
  • Так, так, ти правильно розумієш – галактику Андромеди просто зараз ми бачимо такою, якою вона була 2,5 мільйона років тому.

Космічні відстані
Відстані у космосі вимірюють у кілька способів / Фото unsplash

Як іще вимірюють космічні відстані

Альтернативою світловому року зазвичай є парсек (паралакс-секунда).

  • Це відстань до зірки, видиме положення якої зміщується на 1 кутову секунду (1/3600 градуса) на небі після того, як Земля обертається навколо Сонця.
  • Трішки складно, розуміємо. Так буде простіше: це 3,261 світлового року.

І ще одна альтернатива – астрономічна одиниця.

  • Вона дорівнює середній відстані Землі від Сонця (приблизно 149,6 мільйона кілометрів).
  • Утім, її здебільшого застосовують хіба для вимірювання відстаней між об'єктами Сонячної системи.