"Було 20 хвилин між обстрілами, щоб вивезти речі": бренд з України про роботу в умовах війни

Український бренд чоловічого одягу Andreas Moskin за свої 5 років роботи зіткнувся з цілою низкою випробувань. Виробництво відкрили у розпал пандемії коронавірусу, а під час великої війни навіть вдалося масштабуватися.

Тепер Andreas Moskin на порозі нового етапу своєї історії. Восени відкривається флагманський бутик у Львові. Ми поспілкувалися з творцями бренду Андрієм Моськіним та Андреасом Білоусом та дізналися, як їм усе це вдалося.

Сьогодні кожному бізнесу – великому чи малому – постійно доводиться зіштовхуватися із викликами, що постають в умовах нової реальності. Ба більше, кожній окремій людині довелося пристосовуватися до цієї реальності, а надто тим, хто керує компанією, де працюють десятки людей.

Ще три місяці тому мені треба було виходити із тієї енергетичної сплячки, в яку нас занурила війна в країні,

– каже Андреас Білоус.

Андреас розповідає, що допомогли йому ранкові ритуали. Щоранку він прокидається із вдячністю собі та всесвіту. Потім випиває склянку води, робить ранкові молитовні афірмації, прогулюється з собакою, а також виходить на пробіжку, яку поєднує з йогою.

"Ресурсний стан потрібно наповнювати чимось значущим, вагомим, таким, що має безпосередній зв'язок із всесвітом, абсолютом і творцем", – додає Андреас.

Андрій Моськін погоджується й навіть ділиться думкою про те, що хотілося б залучати команду до ранкових ритуалів. Наприклад, робити спільні пробіжки. За словами Андрія, така спільна активність дозволяє множити позитивне мислення один про одного, а це одна із місій бренду – навчити людей множити позитивні думки.



Одна з місій бренду – навчити людей множити позитивні думки / Фото Andreas Moskin

5 років тому зародилася шалена ідея

Власне, тоді, 5 років тому у Львові, у чоловіків з'явилася шалена й позитивна думка – створити преміумбренд чоловічого одягу. Хоча це не єдина шалена думка, яка виникала у головах Андрія та Андреаса. Ще коли вони працювали в івент-індустрії, то мали мрію потрапити на обкладинку модного журналу.

Перед нами відкривалися два шляхи – або добре заплатити комусь із відомих видань, або важко працювати та досягти того рівня популярності, щоб нас самих запросили на обкладинку,

– каже Андрій Моськін.

Тож партнери вирішили створити власний журнал. І так, після двох років кропіткої роботи над видавничим проєктом, зрозуміли, що досягли того рівня, щоб самим потрапити на головну сторінку. До слова, у попередні роки на обкладинці були найвідоміші люди країни – Ольга Фреймут, Злата Огнєвіч, Ольга Сумська та інші.

На цьому етапі свого життя Андреас Білоус та Андрій Моськін зрозуміли, що надто розпорошуються у своїй бізнес-діяльності, адже тоді ще на повну потужність працювала їхня івент-компанія.

"Ми хотіли створити ще один крутий і творчий проєкт, проте більш стабільний. Адже івенти – це дуже турбулентна сфера, вони або є, або їх немає", – констатує Андрій Моськін.

Коли партнери вийшли на такий рівень заробітків, що могли дозволити собі купувати не просто готові костюми, а й замовляти індивідуальне пошиття, то їхні клієнти почали запитувати, хто це робить. Вони побачили, що є люди, які готові платити дещо більше за справді якісний та ексклюзивний одяг. Тобто бренд починався із того, що засновники хотіли дати клієнтам те, чого самі прагнули.

Ми були першими, хто садив костюм по фігурі, ми зробили довічну гарантію та безплатну корекцію, ми на всі 100 йшли на зустріч клієнту і досі так робимо. Багато в чому ми були перші, по суті, ми були молодими революціонерами,

– розповідає Андреас Білоус.

Урешті-решт засновники бренду збагнули, що для повної свободи їм не вистачає власного виробництва, і хоча із підприємницької точки зору працювати із підрядниками вигідніше, партнери наважилися відкрити фабрику. До відкриття готувалися майже пів року – проводили постійні консультації та аудити приміщень.

Ми ж прагнули зробити фабрику гарною, а не просто бетонною коробкою, де сидять робітники. Дуже пишаємося, що виробництво Andreas Moskin функціонує вже два з половиною роки – ми відкрилися під час епідемії й втримали фабрику, коли почалася повномасштабна війна,

– розповідає Андрій Моськін.

Після відкриття власного виробництва "апетити" засновників бренду аж ніяк не зменшилися. Уже вкотре виникла шалена думка – відкрити власний бутик у Парижі. Для Андрія та Андреаса це означало стати ще на крок ближчими до своєї головної мрії – щоб Made in Ukraine було на рівні або ж взагалі перевершило Made in Italy чи Made in France. Однак мрії завадила повномасштабна війна.



Бренд прагне, щоб Made in Ukraine було популярним у всьому світі / Фото Andreas Moskin​

Війна зробила команду сильнішою

Очевидно, що коли ми запитуємо про найважчі моменти в роботі, на поверхні неодмінно з'являється тема війни. Андреас Білоус, запевняє, що світло завжди перемагає темряву. Так, він згадує усі труднощі воєнного часу, однак постійно наголошує на тому, що після них команда стала сильнішою.

24 лютого бутики Andreas Moskin не працювали, утім робітники фабрики залишилися на робочих місцях. Вони привітали Андрія Моськіна із днем народження, розгорнули прапор і голосно скандували "Слава Україні". Як і вся країна, тоді команда перейнялася духом незламності й перебувала з ним усі подальші дні.

Кожного ранку співали гімн, вмикали патріотичні пісні й продовжували працювати. Згодом уже самі долучалися до волонтерських ініціатив. Так, минулого місяця Andreas Moskin розпочали спільний проєкт із благодійним фондом "Голоси дітей". У рамках ініціативи створили благодійні хустинки, кошти від реалізації яких підуть на реабілітацію дітей, що постраждали від війни.

Бренд Andreas Moskin співпрацює з фондом "Повернись Живим" і віддає 7% з кожної покупки, щоб наблизити нашу перемогу.

Мабуть, найважче було покидати Харків. Люди, які здавали нам в оренду приміщення, були здивовані, що ми так довго не покидаємо приміщення. Було 20 хвилин між обстрілами, щоб вивезти речі,

– розповідає Андрій Моськін.

Тоді засновники бренду попросили стилістку, щоб вона приїхала з області, де переховувалась, та знайшла машину і людей, які погодилися за чималу суму допомогти все вивезти. Андреас Білоус згадує ті неоднозначні та щемливі відчуття, коли машина приїхала із Харкова. Він бачив, як розвантажують усі ті речі, які доводилося годинами й навіть днями вибирати для бутика. Перед очима пробігали миті відкриття, коли було багато гостей, коли священник освячував приміщення й коли з'являлися перші клієнти.

"Але ми віримо, що повернемося в Харків. Наш бутик цілий, хоча з обох боків, на сусідніх вулицях були прильоти", – додає Андреас.



Увага до деталей зробила бренд Andreas Moskin популярним / Фото Andreas Moskin

Так, згадуючи останні п'ять років, творці бренду постійно відзначають колег, які дарують їм натхнення, та командний дух всередині компанії, завдяки якому долають труднощі. За цей час партнери навчилися бачити своїх людей. Андрій Моськін розповідає, що війна насправді показала, хто в команді слідував цінностям бренду, а хто переслідував свої власні інтереси, відтак дуже швидко покинув компанію. Залишилися тільки ті “найсправжніші, найсвітліші та найвідданіші”.

"Адже в цьому житті є щось більше, ніж гроші. Заробити гроші завжди можна, але їх треба заробити разом і в моменти, коли вони заробляються легко, і в моменти, коли вони заробляються важко", – додає Андрій.

Саме таким був бренд усі ці п'ять років: впевненим у собі, вірним своїм цінностям і вільним. Таким він і залишається на порозі нової сторінки своєї історії – відкриття флагманського бутика у Львові. Він, за словами засновників, буде ідеальним взірцем та однією із вершин їхньої багаторічної праці.