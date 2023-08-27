Навіть деякі мільйонери також кажуть, що не витрачають багато на одяг, бо знають, що мода швидкоплинна, а одяг не вічний. Зрештою, гарний смак та елегантність не можна купити за гроші.

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Як одягатися як генеральний директор – з обмеженим бюджетом

Тож ні, щоб мати вигляд керівника, не обов'язково мати найдорожчий костюм. Але що дійсно потрібно зробити, так це навчитися декількох хитрощів від найкраще одягнених та найстильніших керівників і застосувати їх по-своєму.

Шукай якісні базові речі та класику. Відцурайся логотипів та епатажних елементів і подбай про хороший вибір базових речей, таких як футболки, джинси, брюки, поло та сорочки на ґудзиках, особливо у вічних фасонах, які ніколи не вийдуть з моди. Базові речі можна знайти впродовж всього року – у різних кольорах, матеріалах і брендах, і завдяки цьому ти можеш створити ідеальний гардероб, повний елементів, які тобі пасують і допомагають створювати різні комбінації.

Відцурайся логотипів та епатажних елементів і подбай про хороший вибір базових речей, таких як футболки, джинси, брюки, поло та сорочки на ґудзиках, особливо у вічних фасонах, які ніколи не вийдуть з моди. Базові речі можна знайти впродовж всього року – у різних кольорах, матеріалах і брендах, і завдяки цьому ти можеш створити ідеальний гардероб, повний елементів, які тобі пасують і допомагають створювати різні комбінації. Поєднуй повсякденні та офіційні речі. Сьогодні можна побачити багатьох керівників, які вдягають в офіс джинси, світшоти, кросівки, штани, але не створюють занадто повсякденний, спортивний або неохайний вигляд. Вони поєднують ці елементи з піднесеними й елегантними речами, щоб створити розслаблений, але водночас професійний стиль. Носи джинси з піджаками, футболки з брюками та кросівки з костюмами.



Щоб створити собі образ керівника за допомогою одягу, прислухайся до цих порад / Фото senivpetro@freepik