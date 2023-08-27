Навіть деякі мільйонери також кажуть, що не витрачають багато на одяг, бо знають, що мода швидкоплинна, а одяг не вічний. Зрештою, гарний смак та елегантність не можна купити за гроші.
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Як одягатися як генеральний директор – з обмеженим бюджетом
Тож ні, щоб мати вигляд керівника, не обов'язково мати найдорожчий костюм. Але що дійсно потрібно зробити, так це навчитися декількох хитрощів від найкраще одягнених та найстильніших керівників і застосувати їх по-своєму.
- Шукай якісні базові речі та класику. Відцурайся логотипів та епатажних елементів і подбай про хороший вибір базових речей, таких як футболки, джинси, брюки, поло та сорочки на ґудзиках, особливо у вічних фасонах, які ніколи не вийдуть з моди. Базові речі можна знайти впродовж всього року – у різних кольорах, матеріалах і брендах, і завдяки цьому ти можеш створити ідеальний гардероб, повний елементів, які тобі пасують і допомагають створювати різні комбінації.
- Поєднуй повсякденні та офіційні речі. Сьогодні можна побачити багатьох керівників, які вдягають в офіс джинси, світшоти, кросівки, штани, але не створюють занадто повсякденний, спортивний або неохайний вигляд. Вони поєднують ці елементи з піднесеними й елегантними речами, щоб створити розслаблений, але водночас професійний стиль. Носи джинси з піджаками, футболки з брюками та кросівки з костюмами.
Щоб створити собі образ керівника за допомогою одягу, прислухайся до цих порад / Фото senivpetro@freepik
- Звернися до кравця. Неважливо, якщо ти не можеш собі дозволити або не хочеш шукати одяг на замовлення. Просто одяг з магазину рідко коли одразу має ідеальний з усіх боків вигляд, ширину, довжину тощо. Тому бажано віднести його до кравця, щоб він зміг внести правильні корективи та зробити одяг бездоганним. Так ти щонайменше створиш ілюзію, що носиш одяг, зроблений для тебе.
- Носи сорочку поло. Якщо і є річ, яку полюбляють керівники, знаменитості та найкраще одягнені люди, і яку можна легко імітувати та адаптувати, то це сорочка-поло. На відміну від футболки, поло більш піднесена і стильна, водночас вона може мати більш розслаблений і сучасний вигляд, ніж звичайна сорочка на ґудзиках. Крім того, це універсальна річ, яку можна носити у різні способи та в різних ситуаціях, і вона ідеально підходить для сучасного і трохи сексуального образу керівника.
- Якщо носиш кросівки, нехай вони будуть шкіряними. Звісно, носити кросівки в офіс – це нормально, але якщо ти шукаєш стиль керівника, владний і авторитетний вигляд, то є кілька речей, які слід врахувати. По-перше, взуття має бути ідеально чистим і доглянутим, без помітного зносу. По-друге, матеріал має значення, і найкращими варіантами будуть шкіра або замша.
- Застосовуй правило 3 кольорів. Правило 3 кольорів досить просте: якщо хочеш, щоб твій образ був більш потужним, ефектним, піднесеним і професійним (у випадку офісного одягу), то тобі не слід носити більш як 3 кольори одночасно. Це можуть бути різні відтінки одного кольору, нейтральні кольори або два простих кольори з одним яскравим.