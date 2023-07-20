Український бренд одягу Andreas Moskin і фонд "Голоси дітей" створили благодійні хустинки. На них – дитячі малюнки. А з продажу кожного такого аксесуара кошти йдуть на психологічну підтримку маленьких українців.

Варте уваги Для чоловіків із характером: рецепт крутого коктейлю Bold Boy

На хустинках малюнки маленьких українців

Зображення на хустинках авторства маленьких Марії, Тимура, Вероніки, Ані, Павла та Гриші. Усім їм довелося покинути рідні домівки через війну, розв'язану Росією проти України.

Повітряні кульки — це свято. Я їх дуже люблю. Я дуже чекаю свята перемоги. Коли зустрінуся з друзями, то кожному подарую кульки кольорів, як наш прапор. Ми будемо запускати їх у небо,

– розповіла 6-річна Вероніка з Харківщини, авторка малюнку.

Слід зауважити! Щоденно фонд "Голоси дітей" отримує близько 600 нових запитів. Їх надсилають і батьки, і діти. У них просять про психологічну допомогу для маленьких українців.

"Це сім'ї, які пережили окупацію, змушено виїхали зі своїх міст і сіл, чули вибухи ракет та пережили складний досвід війни. Для кожної із цих родин важливо надати фахову психологічну допомогу. Близько 100 наших психологів по всій країні допомагають дітям і їхнім батькам пережити війну та жити нормальним життям, наскільки це можливо", – додала голова правління фонду і правозахисниця Олена Розвадовська.



Уже виготовили 250 таких хустин / Фото Andreas Moskin



Уже виготовили 250 таких хустин / Фото Andreas Moskin



Уже виготовили 250 таких хустин / Фото Andreas Moskin



Уже виготовили 250 таких хустин / Фото Andreas Moskin

У рамках благодійного проєкту виготовили 250 хустин. Зауважимо, що 50% з продажі кожного аксесуара передають фонду "Голоси дітей".

Наша співпраця з фондом та їхніми співзасновниками Оленою та Азадом почалась ще під час підготовки до церемонії "Оскар", коли ми підбирали костюм другому режисеру фільму "Будинок зі скалок",

– розповіли засновники бренду Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Вони додали, що фонд був партнером зйомок кінострічки про дітей-сиріт з Лисичанська, яку номінували на "Найкращий документальний фільм". Саме тоді з'явилася на світ ідея для благодійного проєкту з хустинами, на яких зображені дитячі малюнки – їхні мрії, бажання, надії.

"Для нас дуже важливо підтримувати українських дітей, які щодня зіштовхуються з викликами та труднощами війни", – кажуть вони.



Кошти з хустинок передають на допомогу дітям / Фото Andreas Moskin



Кошти з хустинок передають на допомогу дітям / Фото Andreas Moskin



Кошти з хустинок передають на допомогу дітям / Фото Andreas Moskin

Читай також 5 уроків стилю від Ітана Ханта: розбираємо образ головного героя "Місій нездійсненної"

За цим посиланням можна придбати хустинку, щоб допомогти українським дітям пережити наслідки кривавої війни, розв'язаної Росією. Зауважимо, що хустинка може бути яскравим аксесуаром для твого образу або ж чудовим подарунком!