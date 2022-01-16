Анна Неплях знялася у відвертому купальнику: ефектний кадр розбурхав мережу

16 січня 2022 , 04:28
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Анни Неплях

Цього разу під нашим прицілом володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях. Красуня відпочиває у Мексиці, тож з величезним задоволенням ділиться гарячими фотографіями.

От, наприклад, вона виклала на своєму інстаграмі ефектний кадр, на якому позує у спокусливому купальнику з леопардовим принтом. Доповнює літній образ капелюшок. Відразу ж зауважимо, що максимум уваги до себе привертає бюст нашої героїні.

Варте уваги Присвячена першопрохідцям: Nemiroff представив лімітовану лінійку Moon Edition

"Дика дитина у Мексиці", – лаконічно підписала вона публікацію.

Світлина Анни Неплях сподобалася не лише нам, а й її підписникам. Тож вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Боже мій! Ти – королева";
  • "Ух, яка кішечка";
  • "Справжня богиня";
  • "А це що за ракета така?";
  • "Яка ж ти красива";
  • "Надзвичайне фото";
  • "Стережіться браконьєрів";
  • "Просто секс".


Гаряче фото Анна Неплях зробила під час відпочинку у Мексиці / Фото з інстаграму Неплях

Тобі сподобається Футболка ледве прикриває пишний бюст: еротичне відео Кортні Келлар розбурхало мережу

Ми теж у захваті від Анни Неплях. Тож було б дуже дивно, якби ми не нагадали тобі підписатися на "Міс Україна Всесвіт". Повір, попереду на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячих фотографій від красуні!

Автор: Назарій Лазур