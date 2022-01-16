Анна Неплях знялася у відвертому купальнику: ефектний кадр розбурхав мережу

Цього разу під нашим прицілом володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях. Красуня відпочиває у Мексиці, тож з величезним задоволенням ділиться гарячими фотографіями.

От, наприклад, вона виклала на своєму інстаграмі ефектний кадр, на якому позує у спокусливому купальнику з леопардовим принтом. Доповнює літній образ капелюшок. Відразу ж зауважимо, що максимум уваги до себе привертає бюст нашої героїні.

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"Дика дитина у Мексиці", – лаконічно підписала вона публікацію.

Світлина Анни Неплях сподобалася не лише нам, а й її підписникам. Тож вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Боже мій! Ти – королева";

"Ух, яка кішечка";

"Справжня богиня";

"А це що за ракета така?";

"Яка ж ти красива";

"Надзвичайне фото";

"Стережіться браконьєрів";

"Просто секс".



Гаряче фото Анна Неплях зробила під час відпочинку у Мексиці / Фото з інстаграму Неплях

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Ми теж у захваті від Анни Неплях. Тож було б дуже дивно, якби ми не нагадали тобі підписатися на "Міс Україна Всесвіт". Повір, попереду на тебе очікує ще дуже і дуже багато гарячих фотографій від красуні!