Анна Неплях снялась в откровенном купальнике: эффектное фото взбудоражило сеть

На этот раз под нашим прицелом обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях. Красавица отдыхает в Мексике, и с огромным удовольствием делится горячими фотографиями.

Вот, например, она выложила на своем инстаграме эффектный кадр, на котором позирует в соблазнительном купальнике с леопардовым принтом. Дополняет летний образ шляпка. Сразу заметим, что максимум внимания к себе привлекает бюст нашей героини.

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"Дикий ребенок в Мексике", – лаконично подписала она публикацию.

Фотография Анны Неплях понравилась не только нам, но и ее подписчикам. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Боже мой! Ты – королева";

"Ух, какая кошечка";

"Истинная богиня";

"А это что за ракета такая?";

"Какая же ты красивая";

"Чрезвычайное фото";

"Берегитесь браконьеров";

"Просто секс".



Горячее фото Анна Неплях сделала во время отдыха в Мексике / Фото с инстаграма Неплях

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Мы тоже в восторге от Анны Неплях. Поэтому было бы очень странно, если бы мы не напомнили тебе подписаться на "Мисс Украина Вселенная". Поверь, впереди тебя ожидает еще очень и очень много горячих фотографий от красавицы!