Учасниця нового проєкту "Супер Топ-модель по-українськи", Аріна Любітєлєва знялася у відвертій спідній білизні. Гаряче фото модель виклала на своїй сторінці в інстаграмі, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Дивися спекотний кадр Аріни на Men 24.

Аріна Любітєлєва – одна з фавориток шоу "Супер Топ-модель по-українськи". Тож не дивно, що у неї віддана армія шанувальників. І саме її модель розбурхала за допомогою гарячого фото, на якому дівчина позує у відвертій спідній білизні. Насолоджуйся світлиною Аріни Любітєлєвої на Men 24.

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"Одягайтеся – по погоді. Роздягайтеся – по коханню", – написала вона під цим постом.

Прихильники моделі засипали її компліментами, оцінюючи спокусливі форми Аріни. Щоправда, були й ті, хто відверто пропонував щось змінити у її тілі. З цією категорією підписників ми категорично не погоджуємося!

"Аріна, це вау!";

"Геніальна істина";

"Богиня";

"Дівчино, ви прекрасна";

"Красиве фото";

"От же ж відьма. Ідеальні груди";

"Яка ви шикарна";

"Бомба. Фігура просто шик";

"Розкішні стегна";

"Сама досконалість";

"Одразу ж видно – опалення хороше".

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Аріна Любітєлєва – одна з фавориток проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". Як вважаєш, вдасться їй цього разу виграти у шоу?