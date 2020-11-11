Фаворитка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" знялася у відвертій білизні: гаряче фото 18+
Учасниця нового проєкту "Супер Топ-модель по-українськи", Аріна Любітєлєва знялася у відвертій спідній білизні. Гаряче фото модель виклала на своїй сторінці в інстаграмі, чим неабияк розбурхала користувачів мережі. Дивися спекотний кадр Аріни на Men 24.
Аріна Любітєлєва – одна з фавориток шоу "Супер Топ-модель по-українськи". Тож не дивно, що у неї віддана армія шанувальників. І саме її модель розбурхала за допомогою гарячого фото, на якому дівчина позує у відвертій спідній білизні. Насолоджуйся світлиною Аріни Любітєлєвої на Men 24.
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"Одягайтеся – по погоді. Роздягайтеся – по коханню", – написала вона під цим постом.
Прихильники моделі засипали її компліментами, оцінюючи спокусливі форми Аріни. Щоправда, були й ті, хто відверто пропонував щось змінити у її тілі. З цією категорією підписників ми категорично не погоджуємося!
- "Аріна, це вау!";
- "Геніальна істина";
- "Богиня";
- "Дівчино, ви прекрасна";
- "Красиве фото";
- "От же ж відьма. Ідеальні груди";
- "Яка ви шикарна";
- "Бомба. Фігура просто шик";
- "Розкішні стегна";
- "Сама досконалість";
- "Одразу ж видно – опалення хороше".
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Аріна Любітєлєва – одна з фавориток проєкту "Супер Топ-модель по-українськи". Як вважаєш, вдасться їй цього разу виграти у шоу?
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