Завари каву з корицею: астрологи пояснили, чому четвер – найщасливіший день тижня

Ми розглядаємо дні тижня і з'ясовуємо, що найкращий спосіб жити повноцінно – це використовувати енергію, притаманну кожному з них. На думку астрологів, четвер вважається найщасливішим.

Так само як кожен знак Зодіаку має панівну планету, те ж стосується кожного дня тижня. Назви днів пов'язані з іменами правителів і богів минулого, в тому числі: Неділя – день Сонця, понеділок – Місяця, субота – Сатурна і так далі. Якщо неділя створена для розваг, а понеділок – для роздумів, то четвер – для кидання костей, ставок і випробовування долі.

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Четвер – символічний день

Четвер перекладається як "день Тора", названий на честь скандинавського бога грому, божества, близького до Юпітера, він же Зевс, він же бог блискавки, він же цар царів, спокусник лебедів і вбивця батьків.

З астрологічної точки зору, Юпітер – сучасний управитель Стрільця і стародавній правитель Риб. Планета асоціюється з удачею і легковажністю, експансією, епічними подорожами і незламним оптимізмом.

Юпітер – п'яний дядько планетного ряду, в рівній мірі життєрадісний і веселий, він дарує благословення, закликає нас вірити, що найкраще ще попереду, і закликає всіх пити від душі з чаші життя, обіцяючи, що вона буде наповнена до країв для нашого блага.

В античній скульптурі Юпітер/Зевс часто зображується з переповненим фалічним рогом достатку або рогом достатку, що має цікаву фалічну форму. Цей символ нескінченної поживи нагадує нам, що людині, яка мислить дефіцитом, не місце за столом мрій.



Приготуй собі у четвер каву з корицею, щоб притягнути вдачу / Фото azerbaijan_stockers

Цікаво, що в день Юпітера Конгрес США прийняв Декларацію незалежності, а Білль про права також був підписаний у четвер. Зворотною стороною буяння Юпітера є неконтрольована надмірність і перенапруження. Тому не дивно, що День подяки, національний день колоніального занепаду США, припадає на четвер.

Як використати свою удачу

Ми можемо використовувати енергію достатку четверга для того, щоб наситити наші голови освітніми заняттями, розширити наш розум за допомогою рослинної медицини, шукати настанов від гуру, брати участь у церемоніях, буквально рахувати наші благословення і/або будувати плани побачити незнайомі береги.

Якщо ти перебуваєш у рутині робочого тижня, четвер сприяє створенню візійних дощок, мисленню широкої картини, пошукам роботи, силовим прийомам у щасливі години та презентаціям "пирога в небі".



Четвер – вдалий день для пошуку роботи / Фото benzoix

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Тож, не проґав можливість зробити себе ще щасливішим. Адже четвер – саме той день, коли на це у тебе найбільші шанси.