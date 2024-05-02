Так же как каждый знак Зодиака имеет господствующую планету, то же касается каждого дня недели. Названия дней связаны с именами правителей и богов прошлого, в том числе: Воскресенье – день Солнца, понедельник – Луны, суббота – Сатурна и так далее. Если воскресенье создано для развлечений, а понедельник – для размышлений, то четверг – для бросания костей, ставок и испытания судьбы.

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Четверг – символический день

Четверг переводится как "день Тора", названный в честь скандинавского бога грома, божества, близкого к Юпитеру, он же Зевс, он же бог молнии, он же царь царей, искуситель лебедей и убийца отцов.

С астрологической точки зрения, Юпитер – современный управитель Стрельца и древний правитель Рыб. Планета ассоциируется с удачей и легкомыслием, экспансией, эпическими путешествиями и несокрушимым оптимизмом.

Юпитер – пьяный дядя планетного ряда, в равной степени жизнерадостный и веселый, он дарит благословение, призывает нас верить, что лучшее еще впереди, и призывает всех пить от души из чаши жизни, обещая, что она будет наполнена до краев для нашего блага.

В античной скульптуре Юпитер/Зевс часто изображается с переполненным фаллическим рогом изобилия или рогом изобилия, имеющим интересную фаллическую форму. Этот символ бесконечной пищи напоминает нам, что человеку, который мыслит дефицитом, не место за столом мечты.



Приготовь себе в четверг кофе с корицей, чтобы притянуть удачу / Фото azerbaijan_stockers

Интересно, что в день Юпитера Конгресс США принял Декларацию независимости, а Билль о правах также был подписан в четверг. Обратной стороной буйства Юпитера является неконтролируемая чрезмерность и перенапряжение. Поэтому неудивительно, что День благодарения, национальный день колониального упадка США, приходится на четверг.

Как использовать свою удачу

Мы можем использовать энергию изобилия четверга для того, чтобы насытить наши головы образовательными занятиями, расширить наш разум с помощью растительной медицины, искать наставлений от гуру, участвовать в церемониях, буквально считать наши благословения и/или строить планы увидеть незнакомые берега.

Если ты находишься в рутине рабочей недели, четверг способствует созданию визионных досок, мышлению широкой картины, поискам работы, силовым приемам в счастливые часы и презентациям "пирога в небе".



Четверг – удачный день для поиска работы / Фото benzoix

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Поэтому, не упустил возможность сделать себя еще счастливее. Ведь четверг – именно тот день, когда на это у тебя наибольшие шансы.