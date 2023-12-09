Абсолютно унікальний випадок: астронавти знайшли помідор, що загубився в космосі 8 місяців тому

Астронавт НАСА Френк Рубіо загубив крихітний помідор у космосі. Це сталося після збору врожаю у позаземному просторі в березні 2023. І, от диво, через понад 8 місяців ягоду знайшли!

Незначний, здавалося б, інцидент перетворився на великий внутрішній жарт на МКС восени. Карликовий помідор Ред Робін завширшки у дюйм (2,5 сантиметри) був частиною експерименту Veg-05. Рубіо сам вирощував цей врожай, попри певні труднощі.

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Космічну таємницю зниклого томата нарешті розгадали

Кожен астронавт МКС (Міжнародна космічна станція) отримав зразки помідорів після збору врожаю 29 березня 2023 року. Але томат Рубіо, що зберігався в спеціальному пакеті Ziploc, зник – ще до того, як чоловік встиг відкусити шматочок.

Про зниклий помідор вперше публічно заговорили 13 вересня, коли Рубіо відзначав несподіваний рекордний строк перебування на орбіті для астронавта зі США. Через проблеми з російським кораблем "Союз", який мав би доправити Рубіо додому, зробити це вдалося не через 6 запланованих місяців, а аж через 12.



Астронавт НАСА Френк Рубіо з карликовими помідорами на МКС / Зображення NASA

"Упевнений, засохлий помідор колись з'явиться і виправдає мене, через роки в майбутньому", – пожартував тоді Рубіо під час прямої трансляції з МКС. Та це сталося швидше – рештки помідора знайшов інший екіпаж МКС, який оголосив про цей подвиг 6 грудня 2023.

Нашого доброго друга Френка Рубіо, який вже вирушив додому, тривалий час звинувачували, що він з'їв помідор. Тепер ми можемо його виправдати – бо помідор знайшли,

– заявила під час прямої трансляції 6 грудня астронавтка НАСА Жасмін Могбелі.

Насправді МКС більша за будинок з 6 спальнями, і в умовах мікрогравітації речі можуть легко відлетіти в найнесподіваніші куточки. На станції, переповненій речами, яким 25 років (так, МКС настільки стара), дійсно легко загубити будь-що.

На жаль – це просто людська природа, – багато людей кажуть: "Він, мабуть, з’їв помідор". І я хотів знайти його переважно для того, щоб довести, що я не їв,

– розповідав Френк Рубіо.

Пошук помідора не забрав багато часу, адже екіпаж виконував сотні наукових експериментів – попри стрес через затримку з поверненням. Коли журналісти запитали Рубіо про загублений помідор (вже після того, як він благополучно повернувся додому), астронавт нарікав, що "18 – 20 годин особистого часу витрачено на його пошуки".

Проблема в тому, що вологість там близько 17%. Напевно, томат висох до такої міри, що не можна було сказати, що це, і хтось просто викинув пакет,

– пояснював Рубіо.

Помідор був незначною частиною місії Рубіо. Та все ж так довго бути далеко від дружини, дітей і друзів астронавту було складно. І вирощування чогось знайомого й земного справляло добрий вплив на психологічний стан чоловіка. Він зізнався, що не погодився б на місію, якби знав, що доведеться провести в космосі понад 370 днів.