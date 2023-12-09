Незначительный, казалось бы, инцидент превратился в большую внутреннюю шутку на МКС осенью. Карликовый помидор Ред Робин шириной в дюйм (2,5 сантиметра) являлся частью эксперимента Veg-05. Рубио сам выращивал этот урожай, несмотря на некоторые трудности.

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Космическую тайну пропавшего томата наконец-то разгадали

Каждый астронавт МКС (Международная космическая станция) получил образцы помидоров после сбора урожая 29 марта 2023 года. Но хранившийся в специальном пакете Ziploc томат Рубио исчез – еще до того, как мужчина успел откусить кусочек.

О пропавшем помидоре впервые публично заговорили 13 сентября, когда Рубио отмечал неожиданный рекордный срок пребывание на орбите для астронавта из США. Из-за проблем с российским кораблем "Союз", который должен был доставить Рубио домой, сделать это удалось не через 6 запланированных месяцев, а лишь через 12.



Астронавт НАСА Фрэнк Рубио с карликовыми помидорами на МКС / Изображение NASA

"Уверен, засохший помидор когда-то появится и оправдает меня, спустя годы в будущем", – пошутил тогда Рубио во время прямой трансляции с МКС. Но это случилось быстрее – остатки помидора нашел другой экипаж МКС, объявивший об этом подвиге 6 декабря 2023 года.

Нашего хорошего друга Фрэнк Рубио, который уже отправился домой, долгое время обвиняли, что он съел помидор. Теперь мы можем его оправдать – потому что помидор нашли,

– заявила во время прямой трансляции 6 декабря астронавт НАСА Жасмин Могбели.

На самом деле МКС больше дома с 6 спальнями, и в условиях микрогравитации вещи могут легко улететь в самые неожиданные уголки. На станции, переполненной вещами, которым 25 лет (да, МКС уже настолько стара), действительно легко потерять что угодно.

К сожалению – это просто человеческая природа, – многие говорят: "Он, видимо, съел помидор". И я хотел найти его преимущественно для того, чтобы доказать, что я не ел,

– рассказывал Фрэнк Рубио.

Поиск помидора не отнял много времени, ведь экипаж выполнял сотни научных экспериментов – несмотря на стресс из-за задержки с возвращением. Когда журналисты спросили Рубио о потерянном помидоре (уже после того, как он благополучно вернулся домой), астронавт сетовал, что "18 – 20 часов личного времени потрачено на его поиски".

Проблема в том, что влажность там около 17%. Наверное, томат высох до такой степени, что нельзя было сказать, что это, и кто-то просто выбросил пакет,

– объяснял Рубио.

Помидор был небольшой частью миссии Рубио. И все же так долго быть вдали от жены, детей и друзей астронавта было сложно. И выращивание чего-то знакомого и земного оказывало хорошее влияние на психологическое состояние мужчины. Он признался, что не согласился бы на миссию, если бы знал, что придется провести в космосе более 370 дней.