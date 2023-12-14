Атмосфера Марса роздулася учетверо: що сталося і чому вчені в захваті

Атмосфера Марса колись була такою ж завтовшки, якщо не товщою, як у Землі сьогодні. Але вона витікає в космос зі швидкістю близько 0,11 кілограма щосекунди.

Призвідником цього є безперервний сонячний вітер. Це швидкий потік заряджених частинок, що регулярно вилітають від Сонця і пронизують Сонячну систему аж до Плутона.

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На рідкісні два дні в грудні 2022 року частина цього вітру зникла. Ця раптова і драматична подія призвела до того, що атмосфера на стороні Марса, зверненій до Сонця, роздулася майже учетверо! Тобто зі звичайних 800 кілометрів до понад 3000.

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Подію зафіксував орбітальний апарат NASA з назвою MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), який з 2014 року спостерігає за атмосферою Марса та її реакцією на поведінку Сонця.

Цей нетиповий епізод – перший за майже десятиліття кар'єри MAVEN. Він стався після того, як швидка хвиля сонячного вітру обігнала свою повільнішу колегу і поглинула її матеріал, залишивши після себе розріджену область.

Сонячний шторм досяг Марса 25 грудня 2022 року, тож вчені мали можливість з перших рядів спостерігати, як атмосфера планети шалено роздувається.

Так вони вивчали, як екстремальні сонячні події впливають на атмосферу планети, що цінно для розуміння її еволюції.

Здобуті результати також мають значення для нашого розуміння землеподібних планет за межами Сонячної системи та того, як вони взаємодіють зі своїми зорями.

Як відбувається вплив сонячного вітру на планету: дивіться відеомоделювання NASA

Ми можемо зазирнути під капот і подивитися, що відбувається з фізикою, як працює динаміка, і дійсно зрозуміти ці деталі,

– пояснила Скайлар Шавер з Лабораторії фізики атмосфери й космосу в Боулдері.

Через два дні після того, як майже спустошений шторм пройшов повз Марс, атмосфера навколо Червоної планети знову повернулася до свого початкового стану. Перед тим же вона трохи підстрибнула, як тарілка з хитливим желе.

Учені кажуть, що подібні події можуть відбуватися неодноразово протягом наступних двох років, коли сонячна активність досягне свого піка (до липня 2025 року або й раніше – наприкінці 2024).

що схожий шторм пронісся над Землею в 1999 році, коли атмосфера нашої планети збільшилася у п'ять разів від свого нормального розміру. Але не так часто орбітальні космічні апарати розташовані так добре, як MAVEN, щоб вивчати такі події.