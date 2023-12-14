Призвідником цього є безперервний сонячний вітер. Це швидкий потік заряджених частинок, що регулярно вилітають від Сонця і пронизують Сонячну систему аж до Плутона.
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На рідкісні два дні в грудні 2022 року частина цього вітру зникла. Ця раптова і драматична подія призвела до того, що атмосфера на стороні Марса, зверненій до Сонця, роздулася майже учетверо! Тобто зі звичайних 800 кілометрів до понад 3000.
Сонячна буря вдарила по Марсу і спричинила дивовижні зміни атмосфери
Подію зафіксував орбітальний апарат NASA з назвою MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), який з 2014 року спостерігає за атмосферою Марса та її реакцією на поведінку Сонця.
Цей нетиповий епізод – перший за майже десятиліття кар'єри MAVEN. Він стався після того, як швидка хвиля сонячного вітру обігнала свою повільнішу колегу і поглинула її матеріал, залишивши після себе розріджену область.
- Сонячний шторм досяг Марса 25 грудня 2022 року, тож вчені мали можливість з перших рядів спостерігати, як атмосфера планети шалено роздувається.
- Так вони вивчали, як екстремальні сонячні події впливають на атмосферу планети, що цінно для розуміння її еволюції.
- Здобуті результати також мають значення для нашого розуміння землеподібних планет за межами Сонячної системи та того, як вони взаємодіють зі своїми зорями.
Як відбувається вплив сонячного вітру на планету: дивіться відеомоделювання NASA
Ми можемо зазирнути під капот і подивитися, що відбувається з фізикою, як працює динаміка, і дійсно зрозуміти ці деталі,
– пояснила Скайлар Шавер з Лабораторії фізики атмосфери й космосу в Боулдері.
Через два дні після того, як майже спустошений шторм пройшов повз Марс, атмосфера навколо Червоної планети знову повернулася до свого початкового стану. Перед тим же вона трохи підстрибнула, як тарілка з хитливим желе.
Учені кажуть, що подібні події можуть відбуватися неодноразово протягом наступних двох років, коли сонячна активність досягне свого піка (до липня 2025 року або й раніше – наприкінці 2024).