Зачинщиком этого является непрерывный солнечный ветер. Это быстрый поток заряженных частиц, регулярно вылетающих от Солнца и пронизывающих Солнечную систему вплоть до Плутона.

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На редкие два дня в декабре 2022 часть этого ветра исчезла. Это внезапное и драматическое событие привело к тому, что атмосфера на стороне Марса, обращенной к Солнцу, раздулась почти вчетверо! То есть от обычных 800 километров до более чем 3000.

Солнечная буря ударила по Марсу и повлекла за собой удивительные изменения атмосферы

Событие зафиксировал орбитальный аппарат NASA с названием MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), с 2014 года наблюдающий за атмосферой Марса и ее реакцией на поведение Солнца.

Этот нетипичный эпизод – первый за почти десятилетие карьеры MAVEN. Он произошел после того, как быстрая волна солнечного ветра обогнала свою более медленную коллегу и поглотила ее материал, оставив после себя разреженную область.

Солнечный шторм достиг Марса 25 декабря 2022, поэтому ученые имели возможность с первых рядов наблюдать, как атмосфера планеты безумно раздувается.

Так они изучали, как экстремальные солнечные события оказывают влияние на атмосферу планеты, что ценно для понимания ее эволюции.

Полученные результаты также имеют значение для понимания землеподобных планет за пределами Солнечной системы и того, как они взаимодействуют со своими звездами.

Как происходит влияние солнечного ветра на планету: смотрите видеомоделирование NASA

Мы можем заглянуть под капот и посмотреть, что происходит с физикой, как работает динамика, и на самом деле понять эти детали,

– объяснила Скайлар Шавер из Лаборатории физики атмосферы и космоса в Боулдере.

Через два дня после того, как почти опустошенный шторм прошел мимо Марса, атмосфера вокруг Красной планеты снова вернулась в свое первоначальное состояние. Перед тем же она немного подпрыгнула, как тарелка с колеблющимся желе.

Ученые говорят, что подобные события могут происходить неоднократно в течение следующих двух лет, когда солнечная активность достигнет своего пика (к июлю 2025 года или раньше – к концу 2024).

Интересно, что схожий шторм пронесся над Землей в 1999 году, когда атмосфера нашей планеты увеличилась в пять раз от своего нормального размера. Но не столь часто орбитальные космические аппараты расположены так хорошо, как MAVEN, чтобы изучать такие события.