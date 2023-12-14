Зачинщиком этого является непрерывный солнечный ветер. Это быстрый поток заряженных частиц, регулярно вылетающих от Солнца и пронизывающих Солнечную систему вплоть до Плутона.
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На редкие два дня в декабре 2022 часть этого ветра исчезла. Это внезапное и драматическое событие привело к тому, что атмосфера на стороне Марса, обращенной к Солнцу, раздулась почти вчетверо! То есть от обычных 800 километров до более чем 3000.
Солнечная буря ударила по Марсу и повлекла за собой удивительные изменения атмосферы
Событие зафиксировал орбитальный аппарат NASA с названием MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), с 2014 года наблюдающий за атмосферой Марса и ее реакцией на поведение Солнца.
Этот нетипичный эпизод – первый за почти десятилетие карьеры MAVEN. Он произошел после того, как быстрая волна солнечного ветра обогнала свою более медленную коллегу и поглотила ее материал, оставив после себя разреженную область.
- Солнечный шторм достиг Марса 25 декабря 2022, поэтому ученые имели возможность с первых рядов наблюдать, как атмосфера планеты безумно раздувается.
- Так они изучали, как экстремальные солнечные события оказывают влияние на атмосферу планеты, что ценно для понимания ее эволюции.
- Полученные результаты также имеют значение для понимания землеподобных планет за пределами Солнечной системы и того, как они взаимодействуют со своими звездами.
Как происходит влияние солнечного ветра на планету: смотрите видеомоделирование NASA
Мы можем заглянуть под капот и посмотреть, что происходит с физикой, как работает динамика, и на самом деле понять эти детали,
– объяснила Скайлар Шавер из Лаборатории физики атмосферы и космоса в Боулдере.
Через два дня после того, как почти опустошенный шторм прошел мимо Марса, атмосфера вокруг Красной планеты снова вернулась в свое первоначальное состояние. Перед тем же она немного подпрыгнула, как тарелка с колеблющимся желе.
Ученые говорят, что подобные события могут происходить неоднократно в течение следующих двух лет, когда солнечная активность достигнет своего пика (к июлю 2025 года или раньше – к концу 2024).