Нове дослідження показує, що гази, які формують атмосферу Плутона, почали зникати. Не геть кудись – вони перетворюються назад у лід, з якого колись і виникли.

А все тому, що карликова планета віддаляється від Сонця. Бо орбіта Плутона навколо Сонця дуже видовжена, так що відстань від зірки коливається від 30 до 50 астрономічних одиниць.

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На Плутоні – алярм: тане атмосфера

Плутон більше не вважають планетою, але він залишається планетарним об’єктом, який цікавить астрономів. Наприклад, в останні роки астрономам вдалося встановити, що на Плутоні є засніжені гори й рідкі океани під поверхнею.

А ще – виявити несподівану проблему.

Нагадаємо, період обертання Плутона навколо Сонця – 248 років.

У 1989 році ця карликова планета була у найближчій до зірки точці, а тепер поступово віддаляється від неї.

Атмосфера ж Плутона складається переважно з азоту з кількома крапельками метану та окису вуглецю.

Так от, зі зниженням температури (а вона таки знижується, чим далі ця колишня 9 планета від Сонця) азот знову замерзає, змушуючи атмосферу фактично танути.



Плутон та його атмосфера – вигляд з New Horizons / Фото NASA

Таку оцінку дали вчені завдяки світлу далекої зірки, яка підсвітила телескопи на Землі. Це дозволило астрономам, власне, зазирнути на Плутон. Це не нова методика – її часто застосовують для спостереження за далекими об'єктами.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.