Фантастична впертість: австралієць 16 років друкував числа від одного до мільйона, ще й словами
Джерело:News18
Що тільки не вигадують люди, щоб встановити чи побити рекорди. Усі вони прагнуть здобути визнання за те, що зробили дещо справді унікальне.
Ось історія про одного з таких – чоловіка з Муджимба-Біч, що в Австралії, на ім'я Лес Стюарт. Йому спала на думку дивна ідея: надрукувати цифри від одного до мільйона словами.
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- Так Стюарт і зробив та витратив на це 16 років.
- Він почав свій шлях разом із друкарською машинкою у 1982 році й завершив рекорд 7 грудня 1998 року.
- Усього чоловікові знадобилося 19 990 аркушів і 1000 чорнильних стрічок.
Третій найдивніший рекорд
Багато хто говорив Стюарту, що це завдання фізично важке і займе багато часу, однак той не здався. А газета Sunshine Coast Daily подарувала йому першу з семи ручних друкарських машинок, якими він користувався за всі роки.
Лес Стюарт та задрукований цифрами папір / Фото з Х "Guinness World Records"
А ось який мають вигляд листи, на яких Лес 16 років друкував свій рекорд / Фото з Х "Guinness World Records"
Книга рекордів Гіннеса опублікувала фотографію Леса і зображення надрукованих ним чисел 10 січня 2022 року у твітері.
Я просто робив те, що у мене виходить найкраще. А якщо ви робите те, що у вас добре виходить, то ви вже на півдорозі до мети,
– ось так коментував чоловік своє досягнення.
Яке, зауважимо, привернуло увагу міжнародної аудиторії, коли рекорд потрапив до списку найдивніших світових рекордів на популярному порталі Oddee, причім аж на третє місце.