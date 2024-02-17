Ось історія про одного з таких – чоловіка з Муджимба-Біч, що в Австралії, на ім'я Лес Стюарт. Йому спала на думку дивна ідея: надрукувати цифри від одного до мільйона словами.

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Так Стюарт і зробив та витратив на це 16 років.

Він почав свій шлях разом із друкарською машинкою у 1982 році й завершив рекорд 7 грудня 1998 року.

у 1982 році й завершив рекорд 7 грудня 1998 року. Усього чоловікові знадобилося 19 990 аркушів і 1000 чорнильних стрічок.

Третій найдивніший рекорд

Багато хто говорив Стюарту, що це завдання фізично важке і займе багато часу, однак той не здався. А газета Sunshine Coast Daily подарувала йому першу з семи ручних друкарських машинок, якими він користувався за всі роки.



Лес Стюарт та задрукований цифрами папір / Фото з Х "Guinness World Records"



А ось який мають вигляд листи, на яких Лес 16 років друкував свій рекорд / Фото з Х "Guinness World Records"

Книга рекордів Гіннеса опублікувала фотографію Леса і зображення надрукованих ним чисел 10 січня 2022 року у твітері.

Я просто робив те, що у мене виходить найкраще. А якщо ви робите те, що у вас добре виходить, то ви вже на півдорозі до мети,

– ось так коментував чоловік своє досягнення.

Яке, зауважимо, привернуло увагу міжнародної аудиторії, коли рекорд потрапив до списку найдивніших світових рекордів на популярному порталі Oddee, причім аж на третє місце.