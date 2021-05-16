Автомобіль чи бінокль: психологічний фототест із несподіваним змістом

У мережі можна знайти безліч типів тестів. Наразі ми вирішили розповісти про один із таких – інформативних та веселих.

Мовиться про оптичні ілюзії. А розповідь ця, звісно, буде безглуздою без яскравих прикладів. Нижче – один із таких.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Автомобіль чи бінокль

Якщо ти побачив автомобіль

Найімовірніше, для тебе дуже важливою є свобода. А ще – твоєму серцю дуже мила здатність зриватися в дорогу і бігти до пригод.

Також це означає, що життя ти сприймаєш у власному особливому темпі, і людей у нього інтегруєш тільки тих, які природно в цей темп вписуються.

Якщо ти побачив чоловіка з біноклем

Це натякає на твої неабиякі аналітичні здібності. На твою схильність зосереджуватись на загальній картині, але нехтувати дрібними деталями. На те, що ти любиш і вмієш швидко вчитися будь-чому новому.

Це круто, тільки треба не забувати про складові світу навколо, аби не втрачати те, що могло б стати важливим у твоєму житті.

Якщо ж ти побачив передусім літеру А

Так, побачити А, мабуть, найважче у цьому зображенні. Але якщо сталося саме так – знай: у тебе просто орлиний зір. Твоєму вмінню бачити деталі просто немає рівних.

А ще – твоїй інтуїції: ти здатен бачити підказки там, де інші не побачать нічого.

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