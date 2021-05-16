Речь об оптических иллюзиях. А рассказ этот, конечно, будет бессмысленен без ярких примеров. Ниже – один из таких.
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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Автомобиль или бинокль
Если ты увидел автомобиль
Скорее всего, для тебя очень важна свобода. А еще – твоему сердцу очень мила способность срываться в дорогу и бежать к приключениям.
- Также это означает, что жизнь ты воспринимаешь в собственном особом темпе, и людей в нее интегрируешь только тех, которые естественно в этот темп вписываются.
Если ты увидел человека с биноклем
Это намекает на твои незаурядные аналитические способности. На твою склонность сосредоточиваться на общей картине, но пренебрегать мелкими деталями. На то, что ты любишь и умеешь быстро учиться чему-то новому.
- Это круто, только надо не забывать о составляющих мира вокруг, чтобы не терять то, что могло бы стать важным в твоей жизни.
Если ты увидел прежде всего букву А
Да, увидеть А, пожалуй, наиболее сложно в этом изображении. Но если произошло именно так – знай: у тебя просто орлиное зрение. Твоему умению видеть детали просто нет равных.
- А еще – твоей интуиции: ты способен видеть подсказки там, где другие не увидят ничего.
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