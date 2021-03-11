Як так сталося, що гроші немов безслідно випаровувалися під час простенького взаєморозрахунку? Ні, це не риторичне питання – а одна з найпопулярніших у мережі загадок.

Задача цікава навіть тим, як зауважив Men 24, що її умови – цілковито реалістичні. Такі ситуації насправді трапляються постійно та повсюдно. От поглянь сам.

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Куди зникли гроші

Умови задачі

У хостел заїхали троє нових постояльців. Перед заселенням вони вчинили дуже правильно – поцікавилися ціною доби у номері. Відповідь же від персоналу готелю пролунала ось яка: "За номер треба заплатити 3000 гривень".

Перед заселенням вони вчинили дуже правильно – поцікавилися ціною доби у номері. Відповідь же від персоналу готелю пролунала ось яка: Кожен із гостей дістав із гаманця 1000 гривень та віддав менеджеру. Після чого вони пішли в щойно оплачений номер. Не будемо міркувати, чим вони там займалися – цікавіше те, що далі відбувалося на стійці реєстрації.

Після чого вони пішли в щойно оплачений номер. Не будемо міркувати, чим вони там займалися – цікавіше те, що далі відбувалося на стійці реєстрації. А там менеджера осяяло прозріння: він раптом згадав, що саме цього дня в хостелі діє знижка! І за номер із бідолашних постояльців він мав би взяти тільки 2500.

І за номер із бідолашних постояльців він мав би взяти тільки 2500. Як чесна людина, менеджер дістав з каси 500 гривень (5 банкнот по 100) і побіг до номера з твердим наміром повернути людям зайве. Аж раптом осяяння прийшло вдруге: а як це зробити, як 500 на 3 порівну не поділити?

Цієї миті чесність із менеджера кудись випарувалася: він вирішив повернути постояльцям 300 гривень (кожному по 100), а 200 залишити собі – як чайові.

"Так в чому ж питання у задачі?" – резонно запитаєш ти. А ось воно:

Кожен із 3 постояльців у підсумку заплатив по 900 гривень (нагадаємо, по 100 кожному повернули).

200 дісталися менеджеру.

Не важко порахувати, що у сумі – це 2900.

Ти ж пам'ятаєш, що почалося все з 3000? Так куди ж зникла сотня?



Досі рахуєш та крутиш мозком навсібіч? Ну гаразд, читай відповідь нижче / Фото unsplash

Розв'язання

Подумав? Порахував? От і молодець. А якщо іще щось не зрозуміло, то пояснимо "на пальцях".

Насправді ми маємо тільки суму у 3000 гривень, з якою й можемо проводити калькуляції: 2500 потрапили у бюджет хостела, 300 повернулися постояльцям, а 200 привласнив менеджер.

Згаданої ж у питанні суми – 2900 – просто не існує. До фактично сплачених постояльцями грошей – тричі по 900, тобто 2700 гривень – хибно додали "чайові" менеджера, тільки аби заплутати тебе.

Так, хибно – адже чайові менеджера вже є у сплаченій постояльцями сумі. Просто як борщ.

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